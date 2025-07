Prima Categoria, il Quiliano&Valleggia punta sul centrocampo: ufficiale Donna

Bel colpo del Quiliano&Valleggia. Il club biancorossoviola annuncia l’inserimento di Edoardo Donna.

Già diverse nel Legino in Promozione per il centrocampista classe 2003, che ha anche buon feeling con il goal. Insieme ad Alessandro Greco si prospetta una linea mediana di prima qualità per la categoria.

Tempo anche di conferme da parte del ds Luca Lasio: resteranno al Picasso il portiere Andrea Bruzzone e il difensore Gabriel Bondi. Promosso dalla squadra “b” il classe 2002 Davide Raineri e dalle giovanili arriva il 2006 Daniel Salvador.