Priamar Liguria, ecco un altro colpo a centrocampo: arriva Pietro Chessa

Savona. Dopo i due innesti di Calcagno e Rebizzo, la Priamar Liguria pesca dal mercato dei centrocampisti. Arriva dunque l’annuncio dell’acquisto di Pietro Chessa. Il classe 2000 aveva salutato la Spotornese, con la quale ha giocato per tanti anni, con un post sui social settimana scorsa. Ora dunque la sua avventura continua con i rossoblù.

Per la Priamar si tratta di un altro colpo di livello, con l’inserimento in rosa di un calciatore che nelle ultime stagioni ha sempre giocato in Prima Categoria.