Premio “Un autore per l’Europa” ad Alassio, vince la 31^ edizione Paolo Malaguti con “Fumana”

Alassio. La scuderia Einaudi si aggiudica il Premio “Un autore per l’Europa” con Paolo Malaguti e il suo romanzo Fumana.

“Sono felice e onorato di aver ricevuto questo premio, per il suo prestigio, la sua lunga storia giunta alla trentunesima edizione, e per la qualità degli altri romanzi arrivati alla cinquina finalista – ha dichiarato un emozionato e commosso Paolo Malaguti – In Fumana ho cercato di dare voce a una storia anche attraverso il paesaggio, e sono felice di avere ricevuto un premio che porta da 31 anni la letteratura ad Alassio, gioiello del paesaggio ligure e italiano. Un grazie particolare al presidente di giuria prof. Beccaria e ai giurati italianisti all’estero, per la fiducia e il lavoro che portano avanti, di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo”.

La serata (che si è svolta nell’ambito del Festival Ligyes con la partecipazione del sindaco di Alassio Marco Melgrati, del consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, dell’amministrazione comunale, della giuria degli italianisti composta da Gennady Kiselev, Jennifer Burns, Michael Rössner, Victoriano Pena Sànchez, Bianca Concolino Abram e di diverse autorità) è stata condotta con maestria da Pino Strabioli insieme alla bellissima Chiara Francini, culminata con la consegna del premio da parte del presidente Gian Luigi Beccaria e la firma consegnata ad Angela Berrino che andrà ad arricchire i nomi illustri del Muretto di Alassio.

Presenti alla serata anche diversi membri della giuria tecnica del Premio, composta da Luigi Barlocco, Alberto Beniscelli, Angela Berrino, Mariacristina Boeri, Vittorio Coletti, don Gabriele Maria Corini, Roberto Francavilla, Franco Manzitti, Magda Ravina e Antonio Ricci.

Ad aggiudicarsi il Toto-Premio (l’iniziativa grazie alla quale il pubblico dei lettori ha avuto la possibilità di pronosticare il vincitore del premio letterario, compilando un coupon presso la biblioteca civica di Alassio) è stata la signora Romilda Mallamaci, che ha vinto un prezioso omaggio gentilmente offerto dalla Gioielleria Medagliani di Alassio.