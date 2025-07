Premiati a Roma i dipendenti di Confcommercio Savona per “competenza ed efficienza nel 2024”

Savona. Cerimonia di premiazione dei dipendenti di Confcommercio Savona, che nel corso del 2024 si sono distinti per efficienza e disponibilità, celebrata nella sede di Confcommercio nazionale, in piazza Belli, alla presenza del vicesegretario nazionale Renato Mattioni e del responsabile del personale Fabio Tuzi.

Da Savona è partita una nutrita delegazione, i premiati Alessandro Bianco, Alessandro Ferraris, Elisabetta Oglietti, Fabio Tissone, Francesca Drammis, Vanna Arrigo, Laura Ceriani, Letizia Flandi.

Ad accompagnarli il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra e il vicepresidente Giuseppe Molinari.

“Una giornata importante per tutti noi – le parole di soddisfazione del presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra – Sono estremamente orgoglioso: si tratta di un riconoscimento che premia il valore e l’importanza del lavoro della squadra Savonese. Anche Confcommercio nazionale ha riconosciuto le competenze e l’esperienza del nostro gruppo. Per noi è l’inizio di un percorso di crescita che, siamo certi, ci porterà sempre più e sempre meglio a rispondere alle esigenze del mondo del commercio, del turismo e del terziario”.

L’ELENCO DEI PREMIATI CON LE MOTIVAZIONI:

Alessandro Bianco, che dal 2020 svolge con impegno e professionalità il suo ruolo all’interno di Confcommercio Savona. Tra le sue principali mansioni figurano il coordinamento e il funzionamento della Segreteria degli Organi Collegiali, la gestione puntuale e accurata dei rapporti con i Soci, la supervisione delle procedure informatiche del sistema Confcommercio e il supporto efficace nelle attività amministrative, contribuendo significativamente all’efficienza organizzativa e al buon funzionamento dell’associazione.

Alessandro Ferraris, presente nel sistema Confcommercio Savona dal 2009. Dopo una prima significativa esperienza presso il Confidi Fidicomtur, dal 2019 opera presso il Centro di Assistenza Tecnica di Confcommercio Savona, dove si occupa con competenza e professionalità delle Categorie del Turismo e dei Servizi. Ferraris segue con attenzione anche le attività sindacali e amministrative, supportando lo sviluppo delle imprese associate e contribuendo con impegno e dedizione alla crescita e al rafforzamento del sistema associativo.

Elisabetta Oglietti, nel sistema Confcommercio Savona dal 2004. Dopo un’importante esperienza iniziale dedicata agli Enti Bilaterali e alla Formazione, dal 2012 lavora presso il Centro di Assistenza Tecnica di Confcommercio Savona. Con professionalità e attenzione, si occupa delle Categorie del Terziario, seguendo attivamente le attività sindacali e curando le comunicazioni esterne del sistema Confcommercio. La sua capacità organizzativa e la competenza maturata hanno contribuito in modo significativo al consolidamento e alla valorizzazione delle iniziative associative.

Fabio Tissone, che lavora con continuità e dedizione nella società di servizi ed elaborazione dati Ascomservizi Srl sin dal lontano 1991. Dopo una breve parentesi iniziale dedicata alle attività sindacali, Tissone ha intrapreso un percorso professionale specializzandosi nella gestione contabile, occupandosi prima della contabilità dei clienti esterni e successivamente di quella relativa alle diverse realtà appartenenti al Gruppo Confcommercio Savona. Il suo impegno, la competenza tecnica e l’affidabilità hanno rappresentato negli anni un importante valore aggiunto per tutto il sistema associativo.

PREMIO “COMPETENZA RISULTATI E PRODUTTIVITA’ ANNO 2024”

Francesca Drammis, entrata da luglio 2023 nella società di servizi ed elaborazione dati Ascomservizi Srl con il ruolo di consulente del lavoro. In precedenza aveva già maturato una significativa esperienza nello stesso ambito svolgendo tale attività come libera professionista. All’interno di Ascomservizi si occupa con competenza di amministrazione del personale, consulenza giuslavoristica e sindacale, gestione dei rapporti con gli enti istituzionali, supporto nelle vertenze e nei contenziosi di lavoro, oltre a offrire consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e welfare aziendale. Il suo contributo professionale rappresenta un punto di riferimento importante per la società e per il sistema Confcommercio Savona.

Vanna Arrigo, figura storica di Ascomservizi Srl, nella quale opera con impegno costante e grande dedizione sin dal lontano 1991, nell’ambito paghe e adempimenti in materia di lavoro. Ricopre il ruolo di sostituta della consulente del lavoro, occupandosi stabilmente e con riconosciuta competenza di amministrazione del personale, consulenza giuslavoristica e sindacale, gestione dei rapporti con gli enti istituzionali, supporto puntuale nelle vertenze e nei contenziosi di lavoro, nonché di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e welfare aziendale. La sua lunga esperienza e professionalità costituiscono da sempre un punto di forza essenziale per il Gruppo Confcommercio Savona.

Laura Ceriani, entrata a far parte da luglio 2021 della società di servizi ed elaborazione dati Ascomservizi Srl nell’ambito paghe e adempimenti in materia di lavoro. All’interno del suo ruolo, segue stabilmente e con precisione la gestione dei rapporti con gli enti istituzionali quali INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, oltre a curare con particolare attenzione gli inquadramenti aziendali. Grazie alla sua professionalità e al suo impegno costante, rappresenta un importante valore aggiunto per la società e per tutto il Gruppo Confcommercio Savona.

Letizia Flandi, entrata a far parte da luglio 2023 della società di servizi ed elaborazione dati Ascomservizi Srl nell’area paghe e adempimenti in materia di lavoro. Attualmente segue con attenzione e competenza le attività legate all’elaborazione delle buste paga e della contribuzione. Il suo contributo professionale, caratterizzato da precisione e affidabilità, rappresenta una preziosa risorsa per Ascomservizi e per l’intero Gruppo Confcommercio Savona.