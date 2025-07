PPI h24 ad Albenga, Cangiano: “Ambulanze dirottate a Pietra, test destinato a fallire. Convocherò una riunione urgente”

Albenga. Sulla situazione conseguente alla riapertura nel periodo estivo h24 del punto di primo intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga è intervenuto in modo netto il presidente della commissione consigliare sanità Giorgio Cangiano.

“Dopo alcuni giorni dalla riapertura è emerso che le ambulanze vengono comunque inviate dal 118 al pronto soccorso di Santa Corona invece che essere smistate, a seconda della gravità dei casi, direttamente sia ad Albenga che a Pietra Ligure”, – ha affermato.

“In questo modo il servizio non può funzionare con l’assurda conseguenza che da un lato non si fornisce ai cittadini e ai turisti del comprensorio una fondamentale assistenza e Santa Corona rimane sovraffollato con inammissibili attese per ricevere le prestazioni mediche. Il presidente Bucci e l’assessore regionale alla Sanità Nicolò hanno dichiarato che la riapertura h24 nel periodo estivo del punto di primo intervento di Albenga è un test per valutarne l’effettiva necessità“.

“Riaprire per 40 giorni una struttura è una misura assolutamente inefficace soprattutto perché il territorio non ha bisogno di test, ma di risposte sanitarie che, è sotto l’occhio di tutti, sono assolutamente insufficienti. In ogni caso considerare un test l’apertura di una struttura di emergenza nella quale non vengono inviate le ambulanze è una evidente presa in giro e manifesta la volontà di crearsi la scusa per non riaprire definitivamente“, ha proseguito Cangiano.

“Si intervenga subito consentendo l’invio delle ambulanze in modo da garantire servizi e prestazioni sanitarie adeguate ai residenti e turisti, sgravando così anche il Santa Corona ed evitando che i volontari delle pubbliche assistenze stiano ore in attesa in trasporti effettuati su strade sovraffollate.

“Non era questa la promessa del presidente Bucci che, è giusto ricordarlo, aveva garantito la riapertura del Pronto Soccorso. Convocherò una riunione urgente della commissione comunale sanità e un incontro del comitato spontaneo sorto a tutela dell’ospedale e per avere un punto di emergenza affinché tutti possano prendere posizione”, ha concluso Cangiano.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “Il Punto di Primo Intervento di Albenga, prima della sua chiusura, ha rappresentato un presidio sanitario fondamentale per il nostro territorio. Funzionava perfettamente, garantendo assistenza 24 ore su 24 e registrando oltre 24.000 accessi annui, tra pazienti in autopresentazione e quelli trasportati in ambulanza. Non si tratta di inventare nulla di nuovo: basterebbe semplicemente ripristinare ciò che ha sempre funzionato per dare una risposta concreta, efficace e continuativa alla domanda di salute dell’intero comprensorio, tutto l’anno.”