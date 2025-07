Ppi di Albenga h24, l’assessore Nicolò: “Nessuna riduzione dell’assistenza al Santa Corona”

L’apertura h24 del Ppi dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga ancora al centro del dibattito politico e della seduta odierna del Consiglio regionale.

Su questo argomento sono state presentate due interrogazioni: una da Sara Foscolo (Lega Liguria-Salvini) e l’altra da Roberto Arboscello (Pd).

Foscolo ha chiesto alla Giunta i modelli organizzativi e i percorsi assunzionali per attuare l’ampliamento dell’apertura del Punto di primo soccorso di Albenga. Nell’interrogazione si ricorda che la deliberazione n.19 del 22 novembre 2023 prevede per Albenga un ospedale integrato con il presidio di Santa Corona e che alla voce “sistema emergenza” presso il Santa Maria di Misericordia di Albenga è previsto un punto di primo intervento h12 con la possibilità di estensione h24 nei mesi estivi.

Arboscello ha chiesto alla giunta con quali strumenti sarà garantita al contempo l’apertura h24 del Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Albenga nei mesi estivi e la piena efficienza del pronto soccorso di Santa Corona. Nel documento si rileva che attualmente il personale medico e infermieristico al nosocomio pietrese non appare sufficiente a garantire l’apertura del Ppi albenganese h24 e il mantenimento agli standard attuali del servizio a Pietra Ligure.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha assicurato che non ci sarà nessuna riduzione dell’assistenza, nonostante la carenza di personale nei reparti della medicina di urgenza. Nicolò ha auspicato una riflessione a livello nazionale che preveda maggiori riconoscimenti, sul piano contrattuale, per i settori dell’assistenza maggiormente sotto pressione, come quelli dell’emergenza.

“Non sarà tolta alcuna risorsa al Santa Corona di Pietra Ligure per aprire h24 il Ppi di Albenga durante il periodo estivo. Lo ha ribadito in Consiglio regionale, a seguito della mia interrogazione, l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, che ringrazio per l’impegno e il proficuo lavoro svolto per il ponente ligure” ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

“Nella sua risposta l’assessore si è anche impegnato a cercare una soluzione per estendere l’apertura h24 del Ppi del S. Maria di Misericordia durante gli altri periodi dell’anno, pur riconoscendo le difficoltà di reperire in particolare anestesisti e medici di medicina d’urgenza”.

“Un presidio che è fondamentale non soltanto per Albenga e Comuni limitrofi costieri, ma anche per il suo vasto entroterra. Tutto ciò senza ovviamente incidere sul Santa Corona di Pietra Ligure, che ricordo essere un DEA di II livello e quindi un importante ospedale al servizio di tutto il ponente ligure. In sintesi, le due strutture sanitarie possono e devono lavorare in sinergia per offrire servizi di qualità a tutta la popolazione”.