Ppi Albenga, oltre 6mila accessi da inizio 2025: dal 10 luglio torna l’apertura h24. Ma per quanto?

Albenga. Dal 10 luglio il Punto di Primo Intervento (PPI) di Albenga riapre sulle 24 ore. Una notizia attesa da tempo, annunciata dallo stesso presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che ha fissato la finestra di operatività sulle 24 ore fino al 24 agosto.

E poi? Poi tutto dipenderà dai numeri. Saranno i dati di accesso a decidere se il servizio potrà restare attivo h24 anche dopo l’estate.

Intanto, i primi mesi del 2025 iniziano a darci qualche indicazione: al 17 giugno, il Ppi di Albenga ha registrato 6.029 accessi, secondo i dati forniti da Asl2. Un numero che – se confermato anche nella seconda metà dell’anno – potrebbe ricalcare quello del 2024, quando gli accessi totali furono 12.757.

ASCOLTA LO SPECIALE SULL’OSPEDALE DI ALBENGA

Oggi il servizio è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20. Il Ppi garantisce la gestione dei casi meno gravi, smistando i pazienti ai medici di famiglia o ai servizi di emergenza secondo protocolli condivisi. L’accesso è libero, anche senza invio del medico o del 118.

Il Ppi, inoltre, è attrezzato per trattare urgenze minori e stabilizzare pazienti più complessi, in attesa del trasferimento all’ospedale di Pietra Ligure (Dea di II livello e sede del pronto soccorso) o – in caso di necessità – tramite elisoccorso dall’aeroporto di Villanova.

Il comprensorio ingauno, lo ricordiamo, è senza pronto soccorso dal 2012 (leggi e ascolta lo speciale episodio del nostro podcast dedicato al Santa Maria di Misericordia). Per tutte le emergenze il punto di riferimento resta il pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona, a circa 14km di distanza dal nosocomio albenganese.

I numeri degli accessi potrebbero risentire anche di un’altra variabile: l’eccezionale ondata di caldo che in queste settimane sta colpendo l’Italia, Liguria compresa, e che sta determinando un aumento degli accessi ai punti di primo soccorso. Come riportato dall’Ansa, Alessandro Riccardi, direttore del pronto soccorso del Santa Corona e presidente di Simeu (Società Italiana Medicina Emergenza-Urgenza), fa sapere che gli accessi sono aumentati dal 5 al 20% dal Nord al Sud dell’Italia. Il maggior afflusso si concentra nei pronto soccorso delle città più calde, ma anche nelle zone turistiche.

Per capire se il Ppi di Albenga rimarrà aperto 24 ore su 24 anche dopo la stagione estiva, non resta che attendere qualche settimana e analizzare i dati aggiornati degli accessi.