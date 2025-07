PPI Albenga, Invernizzi (FDI): “Il test non é finito. Troppo affrettate le dichiarazioni di Cangiano”

Albenga. “Per il Punto di primo intervento di Albenga il test non é finito, troppo affrettate le dichiarazioni di Cangiano“. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI dopo le esternazioni del consigliere di maggioranza in Comune ad Albenga.

“Il Punto di Primo Intervento (Ppi) dell’ospedale Santa Maria di Misericordia, appena partito – dice Invernizzi – é una sperimentazione estiva. L’attività sarà garantita fino al 24 agosto, in concomitanza con il picco di afflusso turistico e quindi con un naturale incremento dell’utenza sul territorio. Troppo presto per fare i conti”.

“La Regione Liguria, con il suo assessore alla Sanità Massimo Nicolò, sta monitorando con attenzione flussi e modalità del servizio. Impossibile fare ora un bilancio di una attività appena partita e che prima non c’era. Giá questo dovrebbe fare riflettere il centrosinistra che, invece, in modo pretestuoso, attacca Asl e Regione, sul Ppi di Albenga, che é ancora in una fase di rodaggio”.

“I conti li faremo alla fine, ovvero dopo il 24 agosto, che poi é il time limit che la stessa Regione aveva indicato nel corso di un sopralluogo dello stesso assessore Nicolò ad Albenga. Diamo tempo che il servizio faccia il suo corso, lanciare ora accuse non hanno alcun valore se non denigrare l’impegno e il lavoro dell’Asl e della Regione; inoltre creare allarmismi ingiustificati danneggia l’immagine delle nostre città turistiche”.

“Siamo sempre a disposizione, in primis l’assessore Massimo Nicolò, come è stato dimostrato in questi mesi dimostrando un’attivazione particolare per l’ospedale di Albenga. Il Sindaco Tomatis ed il Consigliere Cangiano, prima di uscire sui giornali, potevano chiedere un confronto costruttivo con Asl e Regione.”

“Le ambulanze non escludono a priori il trasporto verso una determinata struttura, ma intervengono in base alla gravità della condizione e alla necessità di cure immediate e altamente specialistiche. Il Punto di Primo Intervento (PPI) di Albenga è deputato alla gestione dei codici bianchi e verdi, ossia dei casi clinici a bassa complessità. In tale ambito, il PPI svolgerà una funzione preziosa, contribuendo concretamente a decongestionare il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona garantendo una presa in carico appropriata e tempestiva per i pazienti con problematiche meno critiche”, conclude Invernizzi.