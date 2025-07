Porto Vado Ligure, intesa per i cassoni della diga foranea. Sindacati: “Favorire la buona occupazione”

Oggi presso Confindustria Savona, alla presenza del commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è stato siglato il protocollo d’intesa con PerGenova Breakwater relativo alla costruzione dei cassoni nel porto di Vado Ligure per la diga foranea di Genova.

Il protocollo si prefigge diversi obiettivi: aumentare la qualità dell’occupazione attraverso percorsi formativi e di riqualificazione del personale anche attraverso risorse economiche della Regione Liguria; ottenere ricadute occupazionali ed economiche locali; traguardare la garanzia dell’applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi; favorire la lotta al dumping contrattuale ed ai contratti pirata; raggiungere livelli retributivi, di salute e sicurezza più adeguati.

Cgil, Cisl e Uil Savona affermano: “A seguito della sottoscrizione del protocollo e della prossima definizione di quello sugli appalti pubblici prevista per la prossima settimana al Tavolo Permanente sulla salute e sicurezza presso in Prefettura, il sindacato confederale ritiene importante lavorare per definire un’intesa sulla lotta al caporalato, come recentemente raggiunto in provincia di Genova, al fine di completare una cornice di protezione in alcuni settori che anche in provincia Savona registrano alcune criticità”.