Porto Savona, Orsi: “Non va derubricato a realtà di serie B, servono esponenti forti”

Savona. “La cosa più importante in assoluto è che il porto di Savona non deve perdere di rilievo nell’ambito della gestione della portualità ligure perché la città di Savona non se lo può permettere”, lo ribadisce con forza il consigliere Fabio Orsi durante l’ultima puntata del podcast “La Telefonata”, condotto dal giornalista Nicola Seppone.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON FABIO ORSI



Da sempre il sindaco Russo, già dalla sua campagna elettorale, ha definito il porto come elemento fondamentale per la città. Un elemento che doveva ancora di più integrarsi con i cittadini, secondo il primo cittadino il porto deve avere un ruolo attivo.

“Con la morte di Rino Canavese e con la fine probabilmente prossima del mandato di Paolo Canavese, che ha ben operato, sono cambiate molte cose. Ma la cosa importante è che Savona deve avere a guidare il porto esponenti di capacità e con forza contrattuale per non derubricare il nostro porto ad uno di Serie B – aggiunge – riconosco che l’Amministrazione, soprattutto nell’ultimo periodo, ha avviato delle importanti interlocuzioni per risolvere alcune questioni fondamentali come l’accessibilità e l’uscita dal porto stesso. Due elementi che impattano molto sulla città e che vanno risolti”.

A questo proposito è molto importante il progetto di RFI che è in fase avanzata. Il progetto prevede la realizzazione di una stazione ferroviaria marittima. Sarà collegata tramite binario a Parco Doria e al Palacrociere tramite una passerella pedonale. Il progetto vale 55 milioni di euro. Lo studio è frutto del Protocollo d’Intesa siglato a ottobre 2024 tra Mit, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, RFI e Comune di Savona che mira a potenziare l’accessibilità ferroviaria al porto sia per il trasporto dei turisti (in particolare dei croceristi) sia per il traffico merci, con conseguenti ricadute positive sul traffico cittadino e, più in generale, sulla città.

“Servirà per migliorare notevolmente le vie d’entrata e d’uscita dal porto, un importante passo avanti – sottolinea durante la puntata del podcast – il nostro porto è un po’ anomalo in quanto è dentro la città per cui non si può non pensare che le scelte fatte tra porto e Amministrazione non debbano essere portate avanti a modello quasi simbiotico”.

Ma Orsi ha le idee chiare su cosa ci sia bisogno per valorizzare Savona e il suo porto: “Ci vuole un porto potente, con uomini alla guida forti e che siano ben collocati nel mondo dei rapporti istituzionali e un’Amministrazione che non subisca le scelte del porto, ma che insieme ad esso decida come valorizzare le potenzialità e qualità che ha Savona (a mio avviso la maggior parte ancora non espresse)”, conclude il consigliere di minoranza.

Tanti i temi toccati d Fabio Orsi, dal rigassificatore alla raccolta differenziata passando per le prossime elezioni comunali del 2027. Per riascoltare la puntata intera clicca qui mentre clicca qui per iniziare a seguire lo show e rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi episodi in arrivo.