Porta a porta, una savonese: “Alla Fornaci vie invase da bidoni condominiali, ridotti i parcheggi”

Savona. Sono una residente di Savona, del quartiere Legino alta, che frequenta uno stabilimento balneare di Corso Vittorio Veneto, Savona. La nuova posa dei cassonetti nelle traverse che afferiscono alla succitata via saranno letteramente invasi dai cassonetti per i rifiuti, visto che ogni portone sarà munito dei propri. Trovo tale scelta scellerata e inaccettabile.

Savona ha una carenza posti auto cronica e tale scelta depaupera notevolmente il numero, già molto esiguo.

Io mi chiedo se la giunta comunale, nel dare il via libera a queste scelte abbia considerato minimamente le necessità dei cittadini di Savona. Tutti i quartieri pagano la Tari allo stesso modo, ma ci sono cittadini di serie A, come in centro citta con cassonetti vecchio stile che quindi occupano più o meno gli stessi spazi di prima, e di serie B, zone extra centro che si vedono invase da moltitudine di cassonetti per i rifiuti.

Trovo questa scelta ingiusta ed inacettabile.

Vorrei che fosse uno spunto per una petizione affinché tutti i quartieri siano muniti di bidoni della spazzatura come in centro città.