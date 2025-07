Porta a porta, una residente in via don Minzoni: “Tolti i cassonetti e senza bidoni condominiali, non sappiamo dove buttare i rifiuti”

Sono un’inquilina di uno stabile sito in Via Don Minzoni a Savona. Faccio riferimento, a nome di tutti i condomini, alla situazione che stiamo vivendo con riferimento alla raccolta porta a porta.

Due giorni fa la Seas ha provveduto a ritirare i vecchi cassonetti nella zona comune di raccolta che era presente in Via Bevilacqua, evidentemente pensando di aver sistemato i nuovi raccoglitori con riferimento a tutti gli utenti interessati.

Non è così: il nostro civico non è stato minimamente considerato, siamo allo stato attuale sprovvisti dei nuovi contenitori.

Il nostro amministratore di condominio, cui ci siamo subito rivolti, ha provveduto a contattare il suo interfaccia Seas il quale ha manifestato la disponibilità di provvedere ad un sopralluogo entro ferragosto.

A questo punto abbiamo ritenuto di interpellare anche noi la Seas, sia telefonicamente che con Pec, per segnalare la problematica, ma l’unica risposta (verbale, la pec non ha avuto riscontro) che abbiamo avuto è quella di porre i mastelli consegnatici al di fuori del nostro portone.

Ciò non è possibile, evidentemente chi ha dato questa indicazione non conosce la zona.

Cerco di inquadrare meglio la nostra situazione e di dare un’idea.

Il nostro civico si affaccia su un marciapiede stretto, assai trafficato a tutte le ore del giorno in quanto naturale passaggio per chi si reca dal centro verso la stazione e viceversa, con una fermata di autobus nelle immediate vicinanze; posizionare i mastelli è impossibile, anche come soluzione temporanea proprio per questo motivo;qualora poi dovesse transitare una persona con modalità ridotte non avrebbe alcun modo di passare; ancora, se posizionassimo i mastelli in prossimità della sede stradale .si correrebbe il concreto rischio di causare incidenti (basterebbe una neanche tanto forte folata di vento).

Il condominio è composto da 14 utenze Tari, quindi in numero tale da essere destinatario dei nuovi contenitori; ma lo sarebbe comunque proprio per le problematiche oggettive sopra esplicitate.

Lo spazio ci sarebbe eccome; i tre nuovi bidoni potrebbero essere messi in Via Bevilacqua, dove esisteva prima la zona di raccolta comune, dinanzi alle campane di vetro tuttora presenti.

In zona sono state trovate soluzioni per tutti: con riferimento a due civici aventi le nostre stesse problematiche, il 4 e l’1 di Via Don Minzoni, i contenitori sono stati posizionati in altre vie, rispettivamente in piazza Martiri e via Bazzino, l’ultimo civico di Via Don Minzoni verso la stazione a destra in Via Maciocio. Noi condomini vorremmo tanto partecipare al nuovo sistema di raccolta differenziata, ma non sanno come fare; basterebbe solo un po’ di buon senso, dedicare da parte di Seas al più presto due minuti di sopralluogo per rendersi conto delle nostre necessità.