Porta a porta, un savonese: “Segnalazioni sui mancati ritiri risolti in poche ore? Qui a Legino non è passato nessuno per 10 giorni”

Savona. Nel leggere come sempre IVG mi sono imbattuto nell’articolo in cui SEA-S orgogliosamente afferma di risolvere le segnalazioni sui mancati ritiri di spazzatura in mattinata.

La cosa mi fa sorridere. In quanto abitante di Legino, zona ponente, abbiamo iniziato la differenziata con i bidoni condominiali il 14/7 quindi sono 10 giorni abbondanti. Dal primo giorno ho conferito i rifiuti secondo calendario e orari previsti, constatando conferimento dopo conferimento che i miei rifiuti del 14/7 sono sempre al loro posto nel bidone e che nessuno è passato a ritirarli. Il tutto dopo numerose e ripetute segnalazioni da parte mia e di altri condomini.

Carta, plastica (sacchetti gialli fuori dai bidoni condominiali sono presenti da giorni in tutto il quartiere), secco ma soprattutto UMIDO (con nubi di mosche intorno ai bidoni). Altro che risolvere in giornata, abbiamo passato la giornata, la settimana e ormai andiamo verso le due settimane senza un solo ritiro.

Io l’impegno lo sto mettendo al massimo, rispetto giorni, orari, sacchetti e tutto quello che è stato chiesto. In cambio si vede solo inefficienza e indifferenza. Quasi certamente la situazione è dovuta a un bel misto di non preparazione del personale al tipo di raccolta, unito a una non adeguatezza numerica del personale stesso ma allora mi pongo due semplici domande:

– come può essere sostenibile nel medio / lungo periodo una raccolta di questo tipo se bastano pochi giorni per mandare totalmente in palla il sistema?

– perché ho dovuto pagare una TARI aumentata rispetto agli anni scorsi a fronte di un servizio inesistente (con conseguenti disagi e rischi sanitari nel medio / breve periodo)? E aggiungo anche rispetto agli aristocratici abitanti del centro cittadino che ci scrutano dall’alto dei loro bidoni intelligenti (che vengono sempre svuotati correttamente) che pagano la mia stessa TARI?

Io nel mio piccolo ho preso una decisione. Proseguirò imperterrito la differenziata fino al riempimento completo (prossimo) dei bidoni condominiali. Dopodiché recapiterò ogni sera i sacchetti di fronte alla porta del Comune. In fondo i soldi della Tari finiscono li, o sbaglio?

E. O.