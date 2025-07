Savona. Un centinaio i savonesi scesi in piazza Sisto per protestare contro il sistema di raccolta rifiuti porta a porta. L’appuntamento alle 14.30, mezz’ora prima dell’inizio del consiglio comunale durante il quale si discutono quattro interpellanze presentate dall’opposizione sul tema.

La richiesta di chi è sceso in piazza oggi pomeriggio è “il potenziamento del servizio di raccolta rifiuti” e “l’estensione delle isole ecologiche in periferia” così da “garantire pari dignità a tutte le zone della città rispetto al centro storico”.

“La manifestazione – spiega Alice Greta Marina del gruppo Savona Intelligente – nasce dalla crescente esasperazione per i continui disservizi legati alla gestione dei rifiuti urbani, che da mesi interessano diverse aree della città. In particolare, ci vengono segnalate situazioni in cui l’organico non viene ritirato da oltre dieci giorni, con gravi ripercussioni sul decoro, l’igiene e la salute pubblica. Alcuni bidoni risultano ormai straripanti, in un quadro di degrado urbano visibile e persistente”.

“Chiediamo tasse uguali a parità di trattamento – evidenziano -. Non è possibile avere in centro i cassonetti intelligenti e nei quartieri i bidoni condominiali o i mastelli, paghiamo tutti la stessa Tari. In casa i cittadini fanno la differenziata, poi i bidoni sono pieni e la gente è costretta a lasciare il sacco fuori che diventa così indifferenziato”.

“Questo – concludono – è un sistema profondamente ingiusto. Gli operatori meritano dignità, il servizio è mal pensato da Comune che partecipa nella società al 51%. Portateci le isole ecologiche ovunque. Noi vogliamo solo una città pulita“.