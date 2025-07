Porta a porta, il 31 luglio manifestazione in piazza Sisto: “Potenziamento del servizio e estensione delle isole ecologiche”

Savona. Il 31 luglio dalle 14.30 in piazza Sisto a Savona si terra una manifestazione pubblica per chiedere il potenziamento del servizio di raccolta rifiuti, l’estensione delle isole ecologiche in periferia “così da garantire pari dignità a tutte le zone della città rispetto al centro storico”.

“La manifestazione – spiegano Alice Greta Marina e Selena Selvarolo del gruppo Savona Intelligente – nasce dalla crescente esasperazione per i continui disservizi legati alla gestione dei rifiuti urbani, che da mesi interessano diverse aree della città. In particolare, ci vengono segnalate situazioni in cui l’organico non viene ritirato da oltre dieci giorni, con gravi ripercussioni sul decoro, l’igiene e la salute pubblica. Alcuni bidoni risultano ormai straripanti, in un quadro di degrado urbano visibile e persistente”.

“Nei mesi passati abbiamo promosso una petizione popolare per l’introduzione di ‘bidoni intelligenti’ ad accesso controllato, raccogliendo numerose firme. Tuttavia, non avendo ricevuto risposte concrete, riteniamo necessario manifestare pubblicamente per sollecitare un intervento urgente”.

Durante la manifestazione si svolgerà un flash mob simbolico, a cura di Selena Selvarolo, che rappresenterà l’abbandono dei rifiuti senza però introdurre alcun rifiuto fisico in piazza.

“Desideriamo sottolineare che la nostra protesta sarà pacifica, civile e rispettosa dell’ordine pubblico. Ogni eventuale comportamento scorretto o non conforme alle regole del vivere comune non rientra nei nostri intenti né sarà in alcun modo giustificato”.