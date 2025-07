Porta a porta a Savona, il sindaco Russo accompagna gli operatori durante la raccolta rifiuti

Savona. Questa sera alle 23 il sindaco Marco Russo insieme all’assessore Barbara Pasquali seguiranno la prima parte di raccolta porta a porta accompagnando gli operatori.

“Con l’assessore Pasquali – spiega Russo – abbiamo concordato con l’azienda di fare un giro durante la raccolta perché è nostra abitudine andare a vedere direttamente le situazioni che richiedono attenzione, prendere visione diretta e anche per valorizzare l’impegno dei lavoratori nel servizio che svolgono per tutta la notte in città”.

Questa notte il servizio è previsto nei quartieri di levante. Come ogni giorno inizia alle 23 e si conclude alle 7.

“E’ un modo per prendere cognizione diretta delle questioni che stiamo affrontando e per dimostrare la nostra vicinanza e il supporto ai dipendenti. Non dobbiamo dimenticare che i lavoratori in queste settimane difficili hanno sentito la tensione”, conclude.