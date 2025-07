Plodio, auto fuori strada lungo la Sp 11: conducente trasportato al San Paolo 

Plodio. Auto fuori strada lungo la Sp 11 che dalla frazione cosseriese di Marghero scende a Plodio.

In una delle curve poco prima dell’abitato, un uomo è finito con il mezzo nella boscaglia, non si sa se per un malore o per una distrazione.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Carcare, il personale del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

L’uomo è stato stabilizzato e le sue condizioni, che inizialmente sembravano più gravi, è stato trasportato al San Paolo in codice giallo.