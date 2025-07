Tortona. Era diventata solo un’attesa puramente formale e, con la conferenza prevista proprio per il primo luglio, oggi è diventata ufficiale: Pietro Buttu resta in Serie D, è il nuovo allenatore del Derthona.

Dopo due anni trionfali a Imperia, che avevano succeduto la cavalcata con l’Albenga e il lungo ciclo a Finale, ecco una nuova avventura per il tecnico ingauno.

Un capitolo intrigante fuori regione per continuare a lavorare in quarta serie alla guida di una formazione importante come quella piemontese.