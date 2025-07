Pietra Ligure si illumina per i 500 anni dal Miracolo di San Nicolò

Pietra Ligure. Questa sera, martedì 8 luglio, Pietra Ligure si prepara a vivere un anniversario straordinario: il 2025 segna i cinquecento anni dal Miracolo di San Nicolò, un evento che ha plasmato anno dopo anno la storia, la fede e l’identità della comunità pietrese, intrecciando la sua narrazione con opere d’arte di inestimabile valore e tradizioni secolari.

Le celebrazioni solenni avranno inizio alle ore 20:00, nella Basilica di San Nicolò, con la Santa Messa Pontificale presieduta dal Vescovo diocesano Guglielmo Borghetti, cui seguirà la processione, con la suggestiva benedizione del mare, che si concluderà in piazza San Nicolò con l’affidamento della città al Santo Patrono da parte del sindaco Luigi De Vincenzi. Alle ore 23:00, dal Pontile Marinai d’Italia, con “The big show”, lo spettacolo piromusicale tra fuochi d’artificio, musica e giochi di luce mozzafiato, concluderà la festa.

“Un anniversario straordinario merita una celebrazione indimenticabile: luci, suoni e coreografie suggestive. Una città letteralmente vestita e illuminata a festa accoglierà residenti e turisti con le suggestive luminarie artistiche e i portali di luce disseminati nelle vie principali del centro storico e lo spettacolo piromusicale del “Fuochi del Cinquecentenario” che si rispecchieranno sul mare, “incendiandolo” di mille colori. Omaggio speciale, in piazza San Nicolò, l’ “Infiorata del Cinquecentenario” realizzata dai maestri infioratori di Ranzi” commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado.

“Un evento che unisce tradizione e meraviglia: musiche coinvolgenti, coreografie luminose e un gran finale che ci lascerà tutti senza fiato! Un’occasione unica per vivere insieme la storia, la fede e la magia della nostra comunità – continuano il sindaco e l’assessore – Anima della tradizionale processione per le vie del borgo che, per l’occasione, sarà solenne e grandiosa con decine e decine di “Cristi” e confraternite provenienti da tutta la Liguria, è la nostra Confraternita di Santa Caterina V.M. che ringraziamo per l’impegno organizzativo di questi mesi”.

“Il Miracolo di San Nicolò a Pietra Ligure non è solo una leggenda, ma un pilastro della memoria storica e spirituale della città che, cinquecento anni dopo, continua a ispirare e a unire, ricordandoci la resilienza di una comunità che ha saputo rialzarsi e fiorire, grazie anche alla protezione del suo Santo e alla ricchezza delle sue tradizioni artistiche e devozionali. Una festa, quella del Miracolo di San Nicolò, che non è mai stata solo un gesto simbolico, ma un abbraccio tra la città e il suo protettore, nel segno di una devozione lunga cinquecento anni che si rinnova di generazione in generazione. Vi aspettiamo per una serata di emozioni sotto le stelle!” concludono De Vincenzi e Rembado.