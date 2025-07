Pietra Ligure, il campo solare comunale nel mirino dei vandali per due volte in meno di una settimana

Pietra Ligure. La scorsa notte, per la seconda volta nel giro di meno di una settimana, gli spazi dedicati al centro estivo/campo solare comunale di Pietra Ligure, frequentato da bambini tra i 3 e i 12 anni, sono stati oggetto di plurimi e deplorevoli atti vandalici. Lo comunicano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alle politiche sociali, giovanili e socioeducative Marisa Pastorino.

“Nella notte fra il 23 e il 24 luglio, i teppisti di turno sono entrati in azione nella spiaggia riservata alle attività balneari, sul Lungomare Bado, ricoprendo l’arenile di bottiglie di vetro rotte e immondizia varia. Non soddisfatti, hanno proseguito la nottata deturpando il pattino a servizio della spiaggia, con scritte a sfondo razziale, svastiche e ammennicoli vari e dedicando la stessa attenzione, con tag e graffiti di vario genere, ad altre porzioni dell’area, compresi i bagni pubblici, concedendosi anche il ‘lancio della transenna’ dalla passeggiata soprastante. La notte scorsa, invece, sono stati presi di mira i cartelloni informativi con la programmazione settimanale delle attività dei bambini, posti all’ingresso della sede del centro estivo/campo solare presso la scuola elementare Sordo di via della Cornice, dove, tutte le mattine, i piccoli utenti vengono accompagnati dai genitori e accolti dagli educatori, imbrattandoli con espressioni gergali offensive, oscene e turpiloqui vari”.

“Nel deplorare con forza questi atti vandalici, insieme alla Cooperativa Start che gestisce il centro estivo e agli uffici comunali, che ringraziamo, abbiamo già provveduto a ripulire e ripristinare gli spazi. In collaborazione con la polizia locale e grazie all’ausilio delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, stiamo facendo il possibile per individuare i responsabili di questi atti che travalicano la semplice ‘bravata’, perché i ‘frutti’ vanno a finire sotto gli occhi di bambini, per quanto riguarda la scritte e, ancor peggio, possono rappresentare un vero e proprio pericolo, in particolare per i cocci di vetro che sono stati eliminati a seguito di un minuzioso setacciamento della spiaggia, creando disagio agli ospiti più piccoli, che vengono accompagnati al mare al mattino presto ed hanno dovuto attendere le operazioni di ripristino per poter accedere in sicurezza”.

“Dispiace sempre constatare il ripetersi di questi atti vandalici, peraltro immaginiamo compiuti con stupida e disinvolta leggerezza e, come sempre, una assunzione di responsabilità sarebbe un gesto gradito e benaccolto, al fine anche di evitare per gli autori conseguenze più pesanti”, concludono De Vincenzi e Pastorino.