Pietra Ligure fa da sfondo a “Rito Voodoo”: l’esordio rap di Sebastiano Gravina è un inno all’inclusione

Pietra Ligure. “Seba, se riusciamo in questo colpo, entrambi riacquistiamo la vista”. La musica non è solo intrattenimento, è anche un megafono potente per l’inclusione e il cambiamento sociale. Sebastiano Gravina, in arte Videociecato, lo dimostra – a modo suo – con “Rito Voodoo”, il singolo lanciato insieme all’artista Sax, rapper siciliano, anch’esso non vedente. Girato interamente a Pietra Ligure, il videoclip mette in scena un messaggio che va oltre le note: racconta la resilienza, la sfida e la bellezza di vivere la diversità senza filtri.

IL VIDEO DI “RITO VOODOO”

La canzone, uscita lo scorso 20 giugno, segna l’esordio musicale per Gravina, creator da oltre 100mila follower su TikTok, dove racconta con ironia e intelligenza la quotidianità di chi vive con disabilità visiva.

Il video di “Rito Voodoo” è un vero e proprio omaggio visivo alla Liguria: la suggestiva piazza San Nicolò, il centro storico e la spiaggia di Pietra diventano scenografia di un brano che mescola sound contemporaneo e messaggi profondi. Alle riprese hanno preso parte anche diversi commercianti pietresi.

“È un esperimento, ma anche una scommessa personale – racconta Gravina –. La musica è un altro modo per raccontarmi e per dire che la disabilità non è una barriera alla creatività, ma una prospettiva diversa con cui leggere il mondo”.

Non è la prima volta che Gravina si racconta a modo suo: recentemente è stato ospite del podcast “La Telefonata” di IVG, dove ha parlato di paternità, inclusione, comunicazione e del suo impegno nel rompere i cliché legati alla disabilità.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON SEBASTIANO GRAVINA”

“Non servono gli occhi per essere un buon genitore”, aveva detto. E ora aggiunge: “Non servono etichette per essere se stessi”.

Con “Rito Voodoo” Sebastiano Gravina porta la sua voce nella musica, spingendo il messaggio di inclusione a un livello superiore: parlare a tutti, senza filtri e con coraggio. Rompe le barriere dei pregiudizi restando, come sempre, fedele a se stesso.