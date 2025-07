Pietra Ligure. “Questa mattina, graditissima visita a sorpresa di Jess Haberer, presidente del Circolo dell’Amicizia di Offenburg e nostro concittadino onorario e Daniel Zimmermann!”. Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi sull’ormai storico gemellaggio con la cittadina tedesca.

“Jess e Daniel, arrivati ieri a Pietra per definire i dettagli della visita del gruppo degli amici di Offenburg prevista ad ottobre, sono passati a farci un saluto molto gradito”. La visita è stata accolta con entusiasmo anche dall’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e dalla presidente del Consiglio e consigliere delegato alla pubblica istruzione, entrambe più volte in visita istituzionale a Offenburg nell’ambito delle molte attività e dei molti progetti portati avanti con la città gemellata, e dal comandante Polizia Locale Alessandro Marinelli.

“Accompagnati da Silvano Ferrua, presidente del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure/Offenburg, Jess e Daniel hanno anche colto l’occasione per condividere con noi il programma per le celebrazioni del bicentenario della Stadtkapelle di Offenburg che cadrà nel 2026, evento particolarmente importante anche per noi, poiché la Stadtkapelle, di cui Jess è presidente, è molto apprezzata e amata a Pietra Ligure per i suoi attesissimi concerti annuali”.

“Abbiamo, inoltre, incominciato a riflettere sul ventesimo anniversario del gemellaggio Pietra Ligure/Offenburg che ricorrerà nel 2027. Un traguardo molto significativo che promette ulteriori occasioni di scambio e celebrazione della profonda amicizia che ci lega”.

“Un grande ringraziamento per la visita e un augurio di buon lavoro a tutti gli organizzatori che non smettono mai di impegnarsi nella continua crescita del nostro gemellaggio e, naturalmente, per il successo di tutte le iniziative” conclude De Vincenzi.