Piccoli Comuni: Bormida testimonial italiano della lotta contro lo spopolamento delle aree interne 

Bormida. Il Comune di Bormida protagonista in tv come testimonial di un piccolo paese italiano dell’entroterra che non si arrende e lotta contro lo spopolamento dei centri montani.

È andato in onda ieri, 23 luglio, su La7, durante la trasmissione “L’aria che tira”, un focus sulle iniziative messe in campo dal sindaco Daniele Galliano per arginare il fenomeno del drastico calo demografico che colpisce molte zone del Bel Paese, ma in provincia di Savona e in tutta la Liguria è più preoccupante.

Dalle case in affitto a soli 50 euro per chi volesse trasferirsi a Bormida, all’installazione di singolari pupazzi per animare il borgo di “presenze” curiose: molte le iniziative portate avanti dal 2018 ad oggi, quando gli abitanti erano poco più di 350 e ora si attestano a 337.

“Considerando le perdite annuali di 6-7 unità, ovvero i nostri anziani che ci lasciano, e le rare nascite (una all’anno ma a volte zero), se non avessimo cercato di dare slancio al paese ora saremmo ben al di sotto delle trecento persone – spiega Galliano – Invece tutto il mondo è rappresentato ora a Bormida: abbiamo infatti residenti originari dei cinque continenti che hanno acquistato casa e si sono stabiliti qui, prediligendo la tranquillità e la natura alla città”.

Questo in controtendenza al piano strategico di Governo, che prevede per i piccoli paesi delle aree interne un accompagnamento assistito al declino irreversibile.

“Non è accettabile, i Comuni come quello che amministro sono la storia dell’Italia, la particolarità di una nazione bella e ricca di arte e cultura, non si può continuare ad accentrare tutto nelle grandi città anche per ragioni di rispetto e tutela del suolo e dell’ambiente”, conclude il sindaco, nonché referente della neonata Area Interna della Valbormida.