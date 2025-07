Piazza Vittorio Veneto a Varazze, raccolta firme e appello al sindaco: “Revisionate il progetto”

Varazze. Si torna a parlare di piazza Vittorio Veneto e della sua riqualificazione. Questa volta arriva una petizione con raccolta firme, indirizzata al sindaco Luigi Pierfederici e al presidente del Consiglio Comunale Cesare Putignano, in cui si chiede sostanzialmente di rivedere il progetto di riqualificazione, il cui cantiere inizierà entro la fine di quest’anno.

“I cittadini chiedono al signor sindaco, ai sensi del vigente Statuto Comunale, di revisionare il ‘Progetto di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto’ recentemente presentato in conferenza stampa, i cui costi di realizzazione paiono spropositati e insostenibili a fronte dei benefici che ne dovrebbe ottenere la zona e, soprattutto, non riflettano le reali priorità e le urgenze del territorio comunale”. Questo quanto si legge nel documento.

“L’importo totale complessivo del progetto di un milione e 269mila euro (fonte PFTE deliberato con D.G.C n.149 del 19.12.2024) per riqualificare piazza Vittorio Veneto, risulta eccessivo fronte l’area effettiva di intervento (l’attuale piazza e 2 piccoli marciapiedi), così come il costo della scultura di 313mila 500 euro il cui soggetto, ‘Poseidone futurista’, scelto arbitrariamente, risulta di dubbio gusto e non consono al contesto del centro storico. Anche il verde previsto nella piazza risulta – proseguono – eccessivamente costoso (oltre € 1.600/mq x 128 mq!) e la tecnologia impiegata (definita super verde) non giustificata, di difficile e costosa manutenzione. Si ritiene che piazza Vittorio Veneto debba essere riqualificata e il verde implementato, ma con un progetto partecipato, condiviso e soprattutto meno costoso per la collettività. E auspichiamo che le risorse in esubero vengano utilizzate per una riqualificazione del rione San Nazario su scala ben più ampia (non solo per piazza Vittorio Veneto) o che comunque vengano utilizzate per le reali priorità di cui necessita la nostra comunità (parcheggi, strade, scuole, servizi sociali, entroterra, associazioni)”.

Chi fosse interessato a firmare, può trovare la copia della petizione da Vallerga Pasta fresca e Cartoleria Ghigliotti.