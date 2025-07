Piazza Vittorio Veneto a Varazze, la minoranza chiede la convocazione del Consiglio Comunale

Varazze. Dopo la raccolta di firme per chiedere al sindaco Pierfederici di “rivedere“ il progetto di riqualificazione di piazza Vittorio Veneto, la minoranza ha inviato all’ufficio Protocollo la richiesta della convocazione del Consiglio Comunale sul tema.

La richiesta di convocazione firmata dai consiglieri di opposizione Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello, Gianantonio Cerruti, Claudia Callandrone e Daniele De Felice.

“Letta la delibera, visti gli allegati e ascoltate le parole di sindaco e vicesindaco di questi giorni, ci si è potuti fare una idea chiara dell’intervento da realizzarsi e si sono individuate molteplici criticità e dubbi per quanto concerne la priorità politico – amministrativa dell’intervento, la fattibilità normativa e tecnica dell’opera, la ‘sostenibilità e i benefici dell’opera’ nel suo complesso. Considerati gli ingenti costi da sostenere per l’amministrazione comunale e regionale, che pare finanzi il progetto – si legge – e considerato che tale opera non è mai stata discussa in Consiglio Comunale, si ritiene opportuno e doveroso un confronto con tutti i rappresentanti dei cittadini, per far meglio comprendere le scelte attuate dalla Giunta Comunale e per far esprimere pareri in merito da parte dei consiglieri comunali“.