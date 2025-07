Peste suina, sei nuovi casi in provincia di Savona: cinghiali positivi sotto la Torretta e nelle Albissole

Liguria. Sale a 1.127 casi il totale dei positivi sui cinghiali in Liguria. Lo fa sapere l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Liguria, Piemonte e Val D’Aosta nel suo ultimo bollettino.

Se in Liguria i casi di peste suina crescono, in Piemonte invece non sono state osservate nuove positività tra i cinghiali: in totale in regione rimane fermo a 786 casi. Fermi a 9 anche i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Liguria sono state riscontrate sette nuove positività: una in provincia di Genova, a Ceranesi (due in totale); sei in provincia di Savona, due ad Albisola Marina (cinque i casi totali), una ad Albisola Superiore (undici), tre a Savona (quattordici).

Il Comune savonese con il maggior numero di positività rimane Sassello (59), seguito da Varazze (35).

Rimangono 186 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.