Pesca, la mallarese Gloria Oliveri si laurea campionessa italiana per il quarto anno consecutivo

Mallare. Poker di medaglie d’oro per la mallarese Gloria Oliveri che lo scorso weekend, in Valtellina, ha conquistato il quarto titolo italiano consecutivo di pesca sportiva femminile. La ventiseienne che vive nella frazione di Montefreddo ha trionfato nella gara di sabato 5 e domenica 6 luglio nel torrente Lanterna in Valmalenco, in provincia di Sondrio.

La classifica del primo giorno ha visto la giovane valbormidese imporsi con 37 trote catturate (la seconda si è fermata a 36), mentre nella finale il risultato è stato di 40 a 37, sempre per Gloria.

“Questo campionato italiano è stato veramente impegnativo perché il livello delle pescatrici si è alzato molto – commenta – Inoltre le gare si sono disputate con il maltempo e tanta pioggia. Vorrei comunque ringraziare tutti, la mia famiglia ma soprattutto una persona speciale che mi ha sicuramente sostenuta dal Cielo, ovvero il mio amato allenatore e maestro Marcello Torterolo, che se ne è andato pochi giorni da e a cui dedico questa vittoria. Ho pescato con la sua canna e durante la premiazione, quando sono salita sul podio mi è sembrato di averlo vicino. “Ciao Marce ce l’abbiamo fatta”, come ti dicevo sempre, forza Garisti Club Biestro“.

Gloria ha vinto il campionato italiano per due anni consecutivi a Pontremoli, in Toscana, nel 2022 e 2023, in Trentino nel 2024, e ora un altro traguardo che le ha regalato una forte emozione.