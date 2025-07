Perquisizione in casa dopo “movimenti sospetti”, trovati 780 g di droga e materiale per il confezionamento: 33enne arrestato

Ceriale. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Savona hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un uomo di origini ucraine, trentenne, residente a Ceriale.

Alcuni “movimenti sospetti” nei pressi dell’abitazione dell’uomo hanno dato avvio ad un’attività di osservazione da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo. A seguito di evidenti riscontri, concordato l’intervento con la locale Autorità Giudiziaria, è stata effettuata una perquisizione presso l’abitazione ed in altri locali che l’uomo aveva in uso, con il prezioso supporto del cane antidroga “Glock”, un pastore belga razza Malinois di due anni, appena giunto al Nucleo Carabinieri Cinofili di Villanova D’Albenga.

Sono stati così sequestrati circa 180 grammi di cocaina, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte per essere vendute, oltre un chilo e 300 grammi di hashish e 300 grammi di marjuana nonché tutto il materiale occorrente al confezionamento delle varie sostanze stupefacenti, consistente in due bilancini di precisione e una macchina per il sotto vuoto.

Gli stupefacenti erano destinati a frequentatori di locali del ponente ligure che, a fronte dell’avvio della stagione estiva, ne aumenta notevolmente la richiesta, sostanze che avrebbero fruttato diverse migliaia di euro.

L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Imperia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata posta sotto sequestro così come tutto il materiale occorrente per il confezionamento.

Quest’ultima operazione di servizio si inserisce nel piano di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze psicotrope portato avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona per contenere lo specifico fenomeno sociale, causa di forte allarme per tutta la comunità.