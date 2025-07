Partiti i saldi estivi. Buona la prima nei Centri Commerciali del gruppo Coop Liguria del Savonese

Savona. Saldi estivi, buona la partenza. Al Gabbiano nei negozi della galleria sugli scudi l’abbigliamento sia per uomo che per donna con dati che hanno migliorato le performance già particolarmente positive dello scorso anno. Bene anche l’elettronica. Nella media il settore dei beni per la casa mentre le ristorazioni sono state prese d’assalto.

Alle ore 16 era già stata raggiunta l’affluenza di una giornata senza saldi, intorno alle 18 si è avuto il massimo afflusso complice anche il maltempo.

Risultati incoraggianti anche al Centro Commerciale Le Serre ad Albenga con punte di affluenza soprattutto nella pausa pranzo dove si sono visti molti turisti attratti dalle offerte dei diversi negozi. Calzature e abbigliamento in cima alle preferenze. Alle ore 18 già raggiunta l’affluenza dell’intera prima giornata di saldi del 2024.