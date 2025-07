Parole Ubikate in Mare, Mattia Villardita e Rosangela Percoco presentano “Quattrodita e la Bambina Disegnata”

Savona. Mercoledì 23 luglio alle 21,15 in Piazza Sisto IV a Savona Mattia Villardita e Rosangela Percoco presenteranno i libro “Quattrodita e la Bambina Disegnata” (Salani). L’incontro è condotto da Renata Barberis.

Saranno presenti i ragazzi dell’associazione Seconda stella a destra ODV e i danzatori di Oltre il sipario il cuore, evento organizzato dalla ODV in collaborazione con DNA Musica.

In caso di pioggia l’incontro potrebbe essere svolto al coperto nell’Atrio del Comune adiacente alla piazza, oppure rinviato a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della libreria per conferme o eventuali modifiche di calendario

Per Mattia suo nonno è un supereroe. È stato lui a insegnargli che le fragilità possono essere punti di forza, anche se a volte il mondo è crudele. E Mattia lo sa bene, visto che gli manca un dito e i suoi compagni di scuola lo prendono sempre in giro. Ma tutto cambia il giorno in cui il nonno scompare nel nulla… Con grazia e gentilezza Villardita (lo Spider-Man che visita i reparti pediatrici di tutta Italia per infondere coraggio ai bambini malati) e la scrittrice Percoco danno vita a una storia di inclusione, risate e amicizia.

L’ingresso è gratuito.