Parole Ubikate in Mare, ad Albissola Oscar Farinetti presenta il libro “Hai mangiato?”

Albissola Marina. Venerdì 18 luglio alle 21,15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina Oscar Farinetti presenta il libro “Hai mangiato?” (Slow Food). L’incontro sarà condotto da Roberta Milano. L’ingresso è gratuito.

In caso di pioggia l’incontro potrebbe essere svolto al coperto nell’Oratorio San Giuseppe adiacente alla piazza, oppure rinviato a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della libreria per conferme o eventuali modifiche di calendario

La guerra, l’amore, i sogni, storie anonime e ritratti di personaggi famosi popolano le pagine del nuovo libro di Oscar Farinetti il cui titolo si ispira alla celebre frase di Elsa Morante secondo la quale l’unica vera frase d’amore fosse «Hai mangiato?».

Oscar Farinetti è un imprenditore e dirigente d’azienda, figlio del partigiano, imprenditore e politico Paolo Farinetti. E’ l’ex proprietario della catena di grande distribuzione UniEuro. Con il ricavato della vendita di UniEuro nel 2004 dà vita a una nuova catena di distribuzione alimentare, Eataly, ispirata ai principi fondanti di Slow Food di Carlo Petrini. Eataly è attualmente il più grande mercato di eccellenze gastronomiche, dove poter comprare, mangiare e imparare. Il gruppo diffonde il “Made in Italy” in tutto il mondo, e conta decine di filiali in Italia, fino anche in Giappone e negli Usa. Nel 2012 è stato insignito del Premio Scanno per l’alimentazione per “aver dimostrato di saper coniugare attività imprenditoriale ed attenzione verso l’ambiente ed il sociale”. Ha scritto diversi libri, tra i quali Serendipity, Storie di coraggio, 10 mosse per affrontare il futuro.

L’iniziativa si svolge nell’ambito di Parole ubikate in mare, a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di BPER Banca.