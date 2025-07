Parole ubikate in mare, ad Albissola Antonio Manzini presenta il libro “Sangue marcio”

Albissola Marina. Sabato 26 luglio alle 21,15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina Antonio Manzini presenta il libro “Sangue marcio” (Piemme). Conduce Renata Barberis.

Antonio Manzini è uno degli scrittori noir più amati nel nostro paese. Per Sellerio ha pubblicato i romanzi della fortunatissima serie del vice questore Rocco Schiavone: da Pista nera fino a Il passato è un morto senza cadavere. Da questi romanzi è tratta la serie televisiva Rocco Schiavone, in onda su Rai 2 dal 2016. Manzini è anche attore (allievo di Camilleri all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica), autore televisivo, sceneggiatore e regista per il cinema e la tv.

Sangue marcio è un romanzo magnetico che scava nella psicologia dei personaggi, costringendo il lettore a confrontarsi con il lato oscuro dell’essere umano. È l’esordio di Antonio Manzini, pubblicato vent’anni fa che torna finalmente in libreria.

Pietro e Massimo sono due bambini privilegiati. La loro è una famiglia facoltosa e hanno tutto quello che si può desiderare: una villa con piscina, un campo da tennis privato, i primi videogiochi. Un’infanzia felice, sospesa in un sogno borghese. Finché, un giorno d’autunno del 1976, il mondo crolla. La polizia irrompe in casa e il padre viene arrestato. I giornali, pochi giorni dopo, lo ribattezzeranno “il mostro delle Cinque Terre”. Quasi trent’anni più tardi, i due fratelli non potrebbero essere più diversi. Pietro è cresciuto in un istituto a Torino ed è diventato un cronista di nera. Massimo, affidato a uno zio, è un commissario di polizia. A unirli di nuovo è una scia di delitti, firmati da un serial killer spietato. Il tempo li ha cambiati. Massimo, un ragazzino impulsivo che metteva tutti in riga con il suo motto «Vatti a nascondere in Tibet» oggi è un uomo svuotato, con troppe ombre e troppi Martini in corpo. Pietro ha un carattere introverso, incapace di lasciarsi accostare dagli altri. Ma il passato non si dimentica. E così, mentre il killer continua a colpire, i due fratelli si riavvicinano, tanto da ritrovarsi ad affrontare una resa dei conti, indietro fino al giorno in cui è crollato il mondo.

In caso di pioggia l’incontro si svolgerà al coperto nell’Oratorio San Giuseppe adiacente alla piazza. L’ingresso è gratuito. L’evento si svolge nell’ambito della rassegna Parole ubikate in mare.