Parole Ubikate in mare, a Savona Agnese Pini presenta “La verità è un fuoco” edito da Garzanti

Savona. Martedì 29 luglio ore 21,15, in piazza Sisto IV Savona, Agnese Pini presenta “La verità è un fuoco” (Garzanti) con Renata Barberis e Margherita Sirello, per una serata ad ingresso gratuito.

Appuntamento che rientra in “Parole Ubikate in mare”, a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di BPER Banca (in caso di pioggia l’incontro si svolgerà al coperto nell’Atrio del Comune adiacente alla piazza).

Le domande di una figlia al padre, al suo passato e ai suoi silenzi riflessi nel volto della madre. E le risposte inafferrabili, tese sul filo del ricordo familiare, nascoste nelle pieghe di un amore segreto: “Chi eri, padre mio, prima di essere mio padre, quando eri soltanto un uomo? Quali sono stati il tuo tormento e il tuo dolore. e quali la tua angoscia e il tuo rimpianto? E quale gioia, passione, amore, quale coraggio è stato il tuo coraggio?”.

Il giorno in cui scopre che suo padre è stato un prete Agnese ha tredici anni. Lo viene a sapere per caso, quando trova in fondo a un cassetto un piccolo album rosso: sulla copertina si legge il nome “don Pini” e le foto raccolte all’interno ritraggono un giovane sacerdote dall’espressione assorta.

È in quel giorno che l’infanzia di Agnese finisce e comincia per lei una nuova vita: una vita in cui è costretta a misurarsi con un segreto bruciante. Ventisei anni dopo, il libro dà voce alle incomprensioni e alla tenerezza indicibile che legano un padre e una figlia, e al passato di quello stesso padre prima di sua figlia.

Oggi per Agnese è arrivato il momento di rispondere ad alcuni interrogativi ineludibili: cosa ha spinto don Pini a lasciare tutto per amore di una ragazza dagli occhi verdi di nome Mira? Dove ha trovato il coraggio di ignorare ogni condanna per sposarla, e poi per diventare padre di Agnese e dei suoi due fratelli? Soprattutto, cos’ha significato per lui e per Mira portare dentro di sé per anni, insieme all’amore che li unisce, una verità tanto scomoda da condividere?

L’AUTRICE

Agnese Pini è una giornalista che ha deciso di far la giornalista a seguito degli attentati dell’11 settembre. Si è laureata in Lettere all’Università di Pisa. Ha collaborato con Il Giorno, occupandosi di cronaca nera e giudiziaria. Dal 2019, all’età di 34 anni, dirige La Nazione. È la prima donna nella storia del quotidiano. Dal 2022 assume anche la direzione de Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale, diventando così direttrice di tutti i quotidiani del gruppo Monrif. Tra i titoli pubblicati, Un autunno d’agosto e La verità è un fuoco. Da un mese è Presidente della casa editrice Longanesi.

TESTO IN SINTESI

Le domande di una figlia al padre, al suo passato e ai suoi silenzi. Il giorno in cui scopre che suo padre è stato un prete, aveva tredici anni. Oggi per Agnese Pini (Direttrice de La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale) è arrivato il momento di rispondere ad alcuni interrogativi: cosa ha spinto don Pini a lasciare tutto per amore di una ragazza? Dove ha trovato il coraggio di ignorare ogni condanna per sposarla, e poi per diventare padre di Agnese? Soprattutto, cos’ha significato per lui portare dentro di sé per anni una verità tanto scomoda da condividere?