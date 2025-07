Parcheggi, eventuali costi extra, responsabilità dei danni causati dai bidoni: due interpellanze dell’opposizione sul porta a porta a Savona

Savona. Il saldo dei parcheggi, numero dei mastelli restituiti, eventuali costi aggiuntivi dovuti alle modifiche in corsa alla modalità di esposizione dei rifiuti, le responsabilità di danni causati dai bidoni condominiali e dal mancato ritiro dei sacchetti di plastica. Sono questi i contenuti delle due interpellanze proposte da Fabio Orsi e firmate da tutta l’opposizione consiliare relativamente al sistema di raccolta porta a porta introdotto da poche settimane a Savona.

Le due interpellanze saranno discusse nel consiglio comunale di giovedì prossimo.

“Sea-s – ricordano i consiglieri – ha di fatto dovuto modificare in numerosi condomini l’organizzazione della raccolta visto che quella prevista attraverso i bidoni da ricoverare all’interno degli spazi condominiali è risultata in buona parte irrealizzabile”.

“Prima dell’inizio del servizio – aggiungono -, sono stati consegnati i mastelli ai singoli utenti per la raccolta a favore di utenze singole, familiari e condominiali fino a 12 utenti. Numerosi mastelli sono oggi inutilizzabili e, in parte, restituiti per dare spazio ai bidoni condominiali posizionati sulla strada anche per quelle utenze per le quali inizialmente era previsto il mastello singolo”.

Per quanto riguarda, invece, le responsabilià legate ai bidoni evidenziano: “Da quando è partito il servizio sono emerse criticità – sottolineano – che attengono alla stabilità di molti bidoni condomminiali posti su area pubblica e ai pericoli dovuti alla presenza perdurante dei sacchi non ritirati per la raccolta di plastica/metallo e che il loro volume occupa superfici che spesso oltrepassano l’area perimetrata di conferimento”.

“Chiediamo quale sia la posizione dell’amministrazione, anche sulla base delle verifiche legali che certamente saranno state approfondite, sui profili di responsabilià in occasione di sinistri provocati da bidoni su area pubblici e sacchi non ritirati dal gestore e se il Comune è dotato di specifica copertura assicurativa per danni cagionati dalla caduta/ingombro/spostamento di bidoni condominiali”.