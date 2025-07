Pallanuoto, il calendario della Serie A1: la Rari Nantes Savona debutta con la Florentia

Savona. La Federnuoto ha reso noto il calendario della Serie A1 maschile di pallanuoto 2025/2026. Tutte le 14 squadre aventi diritto si sono iscritte al campionato. Come lo scorso anno, le società liguri saranno tre: Pro Recco Waterpolo, Rari Nantes Savona, Sporting Club Quinto.

Si comincerà sabato 4 ottobre, con la Rari Nantes Savona impegnata nella piscina di casa contro la Rari Nantes Florentia. Sette giorni dopo i biancorossi allenati da Alberto Angelini giocheranno a Bologna con la De Akker.

Tra l’ultima giornata del girone di andata, in programma il 12 dicembre, e la prima del girone di ritorno, fissata per il 31 gennaio, ci sarà una sosta di sette settimane per la disputa dei campionati europei,