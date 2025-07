Palio di Albenga, il Quartiere Sant’Eulalia: “Oltre la competizione, un successo culturale e formativo che traccia il futuro”

Albenga. A conclusione delle recenti manifestazioni storiche e del Palio di Albenga (12- 13 e 17-20 luglio), il Quartiere Sant’Eulalia intende condividere con la cittadinanza la propria “visione degli eventi e i risultati che, al di là delle classifiche, rappresentano un successo significativo per la comunità”.

“Nonostante non sia arrivata la vittoria nel Palio (perso per soli 2 punti su 358) né nella Storicità (per 19 punti su 756), il Quartiere Sant’Eulalia non si scoraggia, ma trae spunto per una profonda riflessione. Il vero trionfo, infatti, è stato il grande riscontro del ‘percorso nella storia’ dedicato alla Domus Ingauna, al Mercato e alla Cartiera, che ha registrato un’altissima partecipazione di pubblico per tutte le sei sere di apertura, sia durante le giornate dedicate alla Storicità che quelle del Palio. Questo successo conferma il crescente interesse del pubblico per un’offerta culturale approfondita e autentica”.

“La nostra esperienza ci porta a riflettere sulla natura della competizione cittadina. Crediamo che una sana competitività debba essere costruttiva e orientata alla collaborazione tra i Quartieri, nell’ottica di una valorizzazione complessiva della città. Episodi come la celebrazione notturna del Quartiere vincitore con schiamazzi e sbeffeggi, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ci spingono a riaffermare l’importanza del rispetto reciproco e della sportività. Auspichiamo che la nostra spinta verso un Palio più attento alla storia e alla comunità, e meno incline a derive competitive che generano divisioni, sia percepita non come una minaccia, ma come un invito a costruire insieme un futuro basato su criteri di lealtà, equità e piena trasparenza per tutti”.

“Siamo particolarmente orgogliosi della Menzione Speciale ricevuta nella gara della Storicità, con la motivazione ‘Voci capaci di esprimere con autenticità le scene dell’Antico Mercato’. Questo riconoscimento premia una proficua collaborazione tra il liceo ‘Giordano Bruno’ di Albenga (indirizzi Musicale, Scientifico, Artistico, Linguistico e Sportivo) e il Quartiere Sant’Eulalia. Le scene sono state elaborate grazie al contributo di un gruppo di studenti, nell’ambito di un prezioso progetto formativo di alternanza Scuola-Lavoro. Sebbene i ragazzi possano essere stati delusi dal risultato della competizione, abbiamo avuto cura di spiegare loro come ‘perdere’ possa talvolta essere un’opportunità ancora più grande per affinare la resilienza e il pensiero critico, stimolando il miglioramento personale e di gruppo”.

“Il Quartiere Sant’Eulalia intende continuare a rafforzare il proprio impegno per la cultura e l’educazione, promuovendo la condivisione di valori e il rispetto per il patrimonio cittadino. Il nostro obiettivo è valorizzare un turismo qualitativo e sostenibile, rivolto a un pubblico interessato all’autenticità dell’esperienza, capace di offrire un racconto territoriale, storico e delle eccellenze locali, inserito in un percorso logico e culturale di divulgazione. Vogliamo che la nostra proposta sia in grado di creare un legame vivo e coinvolgente tra il pubblico e la destinazione di viaggio”.

“Continueremo a proporre eventi culturali, anche guardando oltre la sola realtà cittadina, creando occasioni per chi desidera seguirci, con la consapevolezza che il nostro valore risiede nella qualità del nostro impegno e nella nostra visione a lungo termine, al di là dei risultati di una singola gara”.