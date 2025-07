Palazzo Scarampi si tinge di giallo con la rassegna “Cairo MonteNoir”

Cairo Montenotte. Dopo i grandi consensi ottenuti a inizio giugno dalla “Fiera del libro”, la scrittura torna grande protagonista in città, questa volta in veste “gialla”. Sabato 5 e domenica 6 luglio, infatti, presso il chiostro della Biblioteca civica a Palazzo Scarampi, il Comune di Cairo organizza la seconda edizione di “Cairo MonteNoir”. Delitti, crimini, sparizioni, misteri irrisolti e “cold case” saranno i protagonisti indiscussi delle due serate organizzate e dal direttore artistico Riccardo Landini (scrittore di noir) che sarà affiancato nelle presentazioni da Guglielmo Mauti.

Cinque grandi autori di fama nazionale con altrettanti diversi modi di approccio alla letteratura gialla, capaci di offrire uno spaccato esaustivo di una produzione che, spesso abbinata al cinema e alle serie tv, attira un pubblico sempre più vasto. La prima serata proporrà, a partire dalle 20.30, l’incontro con Roberto Centazzo, savonese, con alle spalle una lunga esperienza di ufficiale di polizia giudiziaria che ne fa uno dei più preparati autori noir. Nel 2013, dopo una lunga gavetta nei “bassifondi” della piccola editoria, pubblica con TEA, il romanzo “Signor Giudice, basta un pareggio”, scritto a quattro mani con il giornalista Fabio Pozzo. Nel 2016 esce sempre per TEA la commedia gialla “Squadra speciale Minestrina in brodo” che arriva alla quarta edizione in pochi mesi. Un punto di non ritorno: da qui inizia la scalata alle classifiche di vendita, la collezione di premi vinti e le innumerevoli pubblicazioni che lo portano nell’aprile del 2025 a pubblicare il settimo romanzo della serie squadra speciale Minestrina “L’inconveniente della morte”. Ha scritto inoltre insieme all’autore televisivo Felice Rossello, otto commedie teatrali portate in scena con successo dalla compagnia teatrale San Fruttuoso per la regia di Daniele Pellegrino.

L’altra protagonista della serata sarà Livia Sambrotta, che nel 2024 ha dato alle stampe il thriller “Cristallo” (SEM Libri), semi-finalista al

Premio Scerbanenco 2024, per il quale la “Palomar Production” ha opzionato i diritti cinematografici. Nasce a Roma, ha conseguito una

laurea in Lingue e Letterature Straniere con indirizzo spettacolo all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo

romanzo noir “Amazing Grace” (Tragopano Edizioni). Dal 2015 conduce seminari di scrittura creativa a Milano e pubblica racconti in diverse antologie. Del 2017 il romanzo noir “Tango Down” (Edizioni Pendragon), vincitore del Premio Menzione Speciale al Festival Garfagnana in Giallo. Nel 2021 ha pubblicato il thriller “Non salvarmi” (SEM Libri), vincitore del Premio Selezione Bancarella 2021, di cui la Pegasus Produzioni ha acquistato i diritti cinematografici.

La serata di domenica 6 luglio prenderà il via alle 21 con Alice Bassoli, con il suo secondo romanzo “Le streghe non dormono” (Corbaccio) .

Classe 1981, è nata a Reggio Emilia dove tuttora vive e lavora. La passione per le storie risale a quando era una bambina, ma ha iniziato a

scrivere solo dopo i trent’anni, ispirata dalla lettura di due romanzi molto speciali che ancora oggi occupano un posto speciale nel suo cuore. Nel 2019 escono i suoi primi due libri “Luce splenda” e “Cento volte ancora”. Nel 2020 arriva “Elefanti a colazione” e tre anni dopo “Dove nuotano le sirene”, tutte pubblicazioni indipendenti. Con “La ninnananna degli alberi” è arrivata tra i cinque finalisti del concorso “Amazon Storyteller” del 2022, tra oltre millecinquecento candidature, ed è stata poi pubblicata da “Corbaccio” nel 2024, vincendo il Premio “Giallo Camaiore Opera Prima 2024”.

La serata proseguirà con Jacopo De Michelis, con il libro “La montagna nel lago” (Giunti Editore). Laureato a Milano in filosofia teoretica, è

stato traduttore dal francese (tra gli altri di Jules Verne e George Simenon), curatore di collane e antologie e consulente editoriale. Oggi vive a Venezia, dove è responsabile della narrativa di “Marsilio Editori”. Insegna presso la NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano, dove è titolare della cattedra di narratologia. Da sempre interessato alle nuove tecnologie e al loro rapporto con l’editoria e la letteratura, è stato tra i fondatori nel 1994 del primo sito letterario italiano, www.fabula.it, e il primo in Italia a realizzare un booktrailer come mezzo di promozione e comunicazione editoriale. Ha esordito nella narrativa con il romanzo “La stazione” (Giunti, 2022).

La girandola di grandi autori si concluderà con Valerio Varesi con la sua ultima opera “Vuoti Di Memoria. Un’indagine del Commissario

Soneri”. Nato a Torino nel 1959, vive a Parma e lavora nella redazione de «La Repubblica» di Bologna. Romanziere eclettico, è il creatore del

commissario Soneri, protagonista dei polizieschi che hanno ispirato le tre serie televisive “Nebbie e delitti” con Luca Barbareschi. I romanzi del commissario Soneri sono stati tradotti in tutto il mondo. Varesi ha inoltre pubblicato per Frassinelli “La presenza” e “Il rivoluzionario”, con cui ha iniziato una propria personale ricognizione della Storia. “Lo stato di ebbrezza” conclude questo percorso, arrivando fino ai giorni nostri. Nel 2023 è uscito per Mondadori, “Il labirinto di ghiaccio”.

L’ingresso a tutte le serate è libero. Per informazioni: 019 504533.