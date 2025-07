Pacco con droga dalla Spagna e un agente aggredito: la polizia locale di Albenga potenzia i controlli

Albenga. Con l’arrivo dell’estate la Polizia Locale di Albenga ha intensificato la sua attività per garantire sicurezza e legalità su tutto il territorio comunale. Un lavoro capillare svolto sia in borghese che in divisa che in questi giorni ha portato a risultati importanti su più fronti: indagini, arresti e sequestri.

In particolare, gli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana sono riusciti, grazie a un’attenta attività investigativa, a intercettare un pacco sospetto proveniente dalla Spagna. Apparentemente si trattava di una normale spedizione, trasportata da un corriere come un qualsiasi acquisto online, fatta recapitare dall’interessato presso una tabaccheria del territorio ingauno. Tuttavia, attraverso indagini mirate e accertamenti approfonditi, gli agenti hanno intuito che quel pacco non conteneva gadget, vestiario o souvenir, bensì sostanza stupefacente.

Sono quindi riusciti a intervenire tempestivamente, a individuarlo e a verificarne il contenuto: circa 500 grammi di hashish e marijuana. Contestualmente è stato identificato anche il destinatario della spedizione, N.B., classe 1991, cittadino italiano, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per ulteriori accertamenti.

Il lavoro degli agenti non si è fermato qui. Durante un normale servizio di presidio del territorio in viale Pontelungo, pochi giorni dopo, è stato necessario intervenire per sedare una lite tra due persone. Alla richiesta di identificazione, uno dei due coinvolti, B.A., classe 1968, ha aggredito gli agenti. L’uomo è statoarrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È stato processato per direttissima e il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Savona. Fondamentale anche in questo caso il tempestivo intervento del Nucleo Sicurezza Urbana in supporto agli agenti in servizio.

L’azione della Polizia Locale prosegue anche nelle frazioni: durante un’attività in borghese, nelle campagne di Campochiesa, gli agenti hanno arrestato in flagranza A.A., classe 1995, trovato in possesso di 55 grammi di cocaina suddivisa in dosi. L’uomo stava tentando di cedere una dose a un consumatore abituale, già noto alle forze dell’ordine, in cambio di denaro. Entrambi sono stati condotti presso il Comando di via Bologna: il consumatore ha confermato di acquistare regolarmente la sostanza da A.A., che è stato arrestato e associato presso il carcere di Imperia.

Affermano l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci e il sindaco Riccardo Tomatis: “Questi episodi testimoniano l’impegno crescente e costante della Polizia Locale di Albenga, attiva sia in uniforme che in borghese, nel presidio del territorio e nel contrasto alla microcriminalità. I nostri agenti operano quotidianamente in stretta sinergia con le forze dell’ordine, che purtroppo si trovano spesso a dover fronteggiare una cronica carenza di organico. Proprio su questo punto, il Prefetto ci ha confermato un rafforzamento del presidio del territorio e un aumento del personale, soprattutto nel periodo estivo, quando la presenza di cittadini e turisti rende necessario un controllo ancora più capillare. Come amministrazione comunale, abbiamo richiesto ai nostri agenti della Polizia Locale uno sforzo ulteriore in termini di presenza e intervento, e parallelamente abbiamo investito nel potenziamento e nell’efficientamento del sistema di videosorveglianza. Purtroppo, i disordini non riguardano solo Albenga, ma interessano anche i comuni limitrofi. È necessario un impegno collettivo per contrastare con decisione questi fenomeni. Invitiamo i cittadini a collaborare, segnalando senza esitazione situazioni sospette o comportamenti illeciti e rivolgendosi alle forze dell’ordine ogni qualvolta si renda necessario”.