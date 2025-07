Osiglia, inclusione e solidarietà alla “12 ore per il Gaslini” a favore del Covo degli Orsi

Osiglia. Sabato 19 luglio, l’ASD La Bacolla di Osiglia ha ospitato la consueta 12 ore per il Gaslini, evento benefico a favore del Covo degli Orsi. Tra i protagonisti, l’Associazione Insoliti APS, nata nel 2023 con l’obiettivo di creare uno spazio di socialità dove, attraverso laboratori artigianali e partecipazione ad eventi, si possano sviluppare abilità relazionali utili anche nel mondo del lavoro.

L’associazione è guidata dalle socie fondatrici Ileana Bazzano (presidente), Cinzia Venturino e Fanny Pandolfo, con il prezioso contributo delle volontarie Francesca Frumento, Simona Console e Alice Gavarone.

Ospite d’onore dell’evento è stato il dott. Bruschettini, al quale l’associazione ha donato 15 copie del libro “Io, Tu, Noi. Un’Insolita Storia di Inclusione”, un’opera ideata e realizzata dagli associati e uscita ad aprile 2024. Il dono è stato un gesto simbolico a sostegno dell’iniziativa benefica per la “Band degli Orsi”.

Quest’anno, l’Associazione Insoliti ha scelto di dare visibilità agli artigiani locali che la supportano durante l’anno. Le socie e le volontarie hanno indossato magliette realizzate in collaborazione con il birrificio Altavia, collane e orecchini prodotti da Arzilla Ceramiche e Halyke Ceramiche, e portachiavi del Laboratorio Creativo 3D InPrinthing. Un riconoscimento per il loro impegno e la creatività che contribuiscono ad arricchire la comunità.

L’evento ha avuto un grande successo, raccogliendo fondi per il Covo degli Orsi e confermando il ruolo cruciale dell’associazionismo nel promuovere l’inclusione e il sostegno reciproco.

Gli Insoliti hanno animato la sfilata con un quiz a premi e con la consegna delle magliette “ Vado al Lago” frutto della loro carica creativa.

La presidente dell’associazione Insoliti a nome di tutti tiene a rivolgere un ringraziamento speciale a Giusy e Giancarlo Orsi per l’accoglienza e la cura con cui hanno ospitato gli Insoliti, rendendo unica la serata in memoria del loro figlio Giacomo. Un sentito grazie anche alla Provincia di Savona – ai comuni di Osiglia, Calizzano e Murialdo che hanno patrocinato l’evento nonché a tutte le Proloco presenti, che hanno contribuito a rendere la serata ancora più speciale con le loro specialità locali.