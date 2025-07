Nuova bomba ritrovata all’aeroporto di Villanova: probabile una parziale evacuazione, già chiuse diverse strutture a scopo precauzionale

Villanova d’Albenga. Nuovo ordigno bellico ritrovato al Riviera Airport di Villanova, durante i lavori in corso ormai da tempo all’interno dello scalo aeroportuale. Ma, questa volta, rispetto alla precedente, la situazione è un po’ più complicata e imporrà una probabile (mini) evacuazione oltre alla chiusura preventiva (già disposta) di alcune strutture.

Si tratta probabilmente di una bomba statunitense, del peso di circa 500 chili, che sarebbe rimasta inesplosa poiché sganciata da un’altezza insufficiente per attivarne la detonazione.

Ovviamente la zona del ritrovamento è stata recintata ed è stato tracciato una sorta di perimetro di sicurezza che, partendo dal punto del ritrovamento, ha un raggio di circa 755 metri.

Preventivamente sono già stati chiusi: il Palasport e una porzione del parcheggio di Piaggio Aerospace, mentre l’ippodromo sarà costretto a rinunciare ad almeno due corse in questi giorni. Inoltre, il traffico veicolare prevista l’interruzione temporanea di via Disegna, nel tratto compreso tra la rotatoria di Piaggio Industries e via Tenaighe, e fino all’incrocio con via Disegna.

Infine, sarà con ogni probabilità necessario procedere all’evacuazione a scopo precauzionali di alcuni abitanti e dipendenti di aziende situati nella zona con tempi e modalità ancora da comunicare con esattezza.

Domani (mercoledì 9 luglio), infatti, è prevista una riunione in Prefettura per definire con precisione le modalità e i tempi esatti delle operazioni di brillamento dell’ordigno.