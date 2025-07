Numeri in crescita per la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio

Alassio. Dopo la crescita relativa del 2024 che aveva raggiunto i massimi, il 2025 mostra un ulteriore rialzo del 21,9% andando verso le 25 mila presenze nei primi sei mesi dell’anno. Era attesa una crescita moderata (oscillante tra il 5 e l’9%) e invece la Biblioteca è andata ben oltre.

La previsione per il secondo semestre a questo punto dovrebbe andare a superare le 50 mila presenze annue. Gli utenti di metà anno si posizionano sopra al 2024 per l’8,6%, incrementando leggermente l’attesa crescita del 3-5%. Va sottolineato come in soli tre anni, dal 2022 al 2025, il numero di utenti sia aumentato quasi del 50%. La curva di crescita, come evidenzia il grafico, è costante e quindi si può parlare di utenti che si aggiungono di anno in anno ai precedenti, andando ad evidenziare la solidità strutturale dei servizi offerti.

Maggiormente positivo è l’esito dei prestiti a domicilio che marcano un+34,1% frutto del continuo ricambio di materiale librario (soprattutto novità) e delle promozioni della lettura che la biblioteca porta avanti ogni giorno. In crescita anche il numero di “lettori forti” ovvero coloro che nel corso dell’anno leggono almeno dieci libri. La previsione a fine anno potrebbe portare a superare i 25 mila documenti prestati.

“C’è un lavoro assiduo e quotidiano – dichiara il consigliere comunale con incarico agli Istituti Culturali di Alassio, Mariacristina Boeri – dietro a questi eccellenti risultati che sono anche la conferma di come la Biblioteca Deaglio rappresenti una certezza per tutta la città. Lo spirito di servizio caratterizza ogni azione della direzione della biblioteca, sempre orientata ad offrire il meglio ai nostri concittadini e agli ospiti di Alassio. La Biblioteca non lavora per ottenere i numeri sia chiaro, ma punta a disegnare un’offerta su misura per ogni tipologia di utenza. Rimarco anche l’ottimo rapporto con Gesco per lo spirito di collaborazione e impegno che stiamo portando avanti”.