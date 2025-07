Numeri e gioco a Celle nel giorno dell’approssimazione del Pi Greco, il 22 luglio

Celle Ligure. Matematica per gioco, domani mattina, 22 luglio. Una data, un significato. Proprio così, perché il 22/7 rappresenta la migliore approssimazione di Pi Greco e corrisponde al prossimo martedì, domani: il 22.

Così nel “Giorno dell’Approssimazione di Pi Greco” l’associazione CelleLab2 organizza laboratori con giochi di numeri, parole, logica. “Tutti in festa con Pi Greco e Domandino”. E allora piccoli, ma non solo, pronti. “Festeggeremo i ventidue settimi che è la miglior approssimazione di π, – spiega la professoressa Carla Camoirano – si farà anche il π vivente: ogni bambino porterà in ordine, in giro per la passeggiata, una cifra di Pi Greco”.

Appuntamento quindi alle 10 sulla terrazza dei bagni Lido con Pi Greco e il Domandino. Parteciperà anche il maestro Stefano Pastorino per trascorrere ore in matematica e allegria.