Notte Bianca a Pietra Ligure: “Un grande successo, migliaia di giovani in piazza”

“Davvero una grande Notte Bianca piena di musica, allegria, divertimento e emozioni quella che ieri sera ha gremito con migliaia persone tutto il centro storico di Pietra Ligure. Un grande successo e un grande evento che consolida sempre di più l’immagine di un paese attrattivo anche per i più giovani, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione “Facciamo Centro”. Veramente una notte “speciale”, piena di energia e della bellezza di divertirsi insieme. Grazie all’associazione “Facciamo centro” che ha saputo offrire un mix di ingredienti davvero ben dosato in grado di accontentare tutti”.

E’ il commento del sindaco DI Pietra Ligure Luigi De Vincenzi dopo la serata di successo di ieri.

“La Notte Bianca è un evento bellissimo ed eccezionale che richiede un surplus di attenzione e coordinamento per garantirne lo svolgimento in piena sicurezza ed è per questa ragione che abbiamo ritenuto importante attivare il Centro Operativo Comunale per eventi a rilevante impatto locale. Grazie al Gruppo comunale di Protezione Civile, alla sezione pietrese dell’Associazione Nazionale Carabinieri. P. A Pietra Soccorso e alle tante volontarie e ai tanti volontari di Facciamo Centro che hanno garantito un sereno svolgimento della serata”.

“Grazie ai Carabinieri e alla Polizia Locale Grazie alla professionalità di Studio Armax Consulting e A.L.M.A Luogosicuro. Grazie a ogni singola attività produttiva, agli uffici comunali e a tutti coloro che hanno lavorato e si sono impegnati per rendere possibile questa manifestazione ma, soprattutto, grazie alle migliaia di persone che hanno riempito i nostri carruggi e nelle nostre piazze con spirito festoso e positivo!” conclude il sindaco.

[FOTO ID= 932441]

“Siamo veramente orgogliosi e felici di essere riusciti ad offrire una serata di grande divertimento alla città e ai tanti turisti e soprattutto ai giovani che hanno letteralmente gremito piazza San Nicolò a migliaia, felici di stare insieme. Una grande festa che ha coinvolto tutte le piazze e i vicoli del centro, valorizzando e promuovendo la nostra città e le sue attività produttive. Mi associo ai ringraziamenti del Sindaco all’associazione “Facciamo centro” e a tutti quelli che con il loro lavoro e il loro impegno hanno reso possibile questa grande festa che si è svolta nel miglior modo possibile e in tutta sicurezza” dichiara l’assessore al turismo Daniele Rembado.

“Un successo al di sopra di ogni nostra aspettativa per un evento che ci ha fatto fare il giro del mondo in musica e che ha proposto animazione, shopping e percorsi food, all’insegna dell’allegria e del divertimento per tutte le età. Sono stati veramente tanti gli artisti selezionati dalla direzione creativa di Mad Fiftyone che hanno portato nelle piazze e nei vicoli un’atmosfera sfavillante di luci, colori, suoni e allegria al ritmo delle sonorità provenienti da ogni angolo del mondo. L’organizzazione di un evento come questo comporta sempre un impegno importante e riuscire a farlo con il sostegno fattivo della maggioranza delle attività produttive è un grande risultato e ancora una volta, possiamo dirlo, il Comune di Pietra Ligure e le attività produttive hanno “fatto centro” concludono il sindaco De Vincenzi e l’assessore Rembado insieme alla presidente dell’Associazione “Facciamo Centro” Renata Gibbone.