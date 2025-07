Nottata di risse nel savonese: scontri e feriti in viale Pontelungo ad Albenga e lungo l’Aurelia ad Alassio

Albenga/Alassio. Ennesima nottata movimentata di questa estate 2025, quella appena trascorsa, che è stata purtroppo nuovamente contraddistinta dalla violenza.

Due sono state infatti le risse, che hanno visto coinvolte più persone, scoppiate entrambe intorno a mezzanotte, tra Albenga e Alassio.

La prima si è verificata in terra ingauna, in viale Pontelungo, con intervento dei militi della Croce Bianca di Albenga ed un ferito trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La seconda, invece, ha avuto luogo lungo la via Aurelia, ad Alassio. Anche in questo caso, il bilancio finale è di un ferito, un 20enne, soccorso dalla Croce Bianca di Andora ed anche lui accompagnato al Santa Corona, in codice giallo.

Su entrambi gli episodi si registra l’intervento delle Forze dell’Ordine, impegnate per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.