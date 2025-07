Noli, non rispettano l’ordinanza ed esercitano attività senza autorizzazione: sequestro preventivo per il locale

Noli. Brutta sorpresa questa mattina per i clienti dei Bagni Hilton Bajda a Noli che han trovato lo stabilimento chiuso e son stati costretti a cambiare spiaggia. L’area del locale è destinataria di un provvedimento di sequestro preventivo emesso dalla polizia locale di Noli. Ieri sera è stata organizzata una serata nonostante l’ordinanza che obbligava la sospensione delle attività di pubblico spettacolo della mattina stessa (e quindi anche per la serata di ieri).

L’ordinanza è stata disattesa e questa mattina è stato emesso il provvedimento dopo l’intervento congiunto della polizia locale insieme ai carabinieri del comando di Noli. Ora il Comune attende lunedì per la convalida del sequestro da parte della procura.

Il sindaco di Noli, Ambrogio Repetto commenta: “Ieri mattina avevamo notificato un’ordinanza secondo cui loro ieri sera non avrebbero potuto fare lo spettacolo, se loro avessero deciso non di andare avanti comunque noi questa notte non avremmo avuto un ragazzo ferito. Abbiamo emesso questo provvedimento per evitare altri problemi“.

“E’ una vicenda che va avanti dal mese di maggio – prosegue il sindaco – Abbiamo già fatto tre quattro segnalazioni alla Procura e intimazioni a smettere l’attività, ma loro non hanno collaborato. A nostro avviso non erano autorizzati a essere lì. Ci hanno portato della documentazione ma non è servita a fornire i chiarimenti, ad oggi non hanno la subconcessione che consente a persona non concessionaria a esercercitare le attività”.