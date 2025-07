Noli, capriolo si intrufola in un relais e rimane bloccato: recuperato e liberato dai vigili del fuoco

Noli. Curioso episodio, per fortuna a lieto fine, nel pomeriggio odierno (1 luglio), a Noli. Protagonista della vicenda, uno sfortunato capriolo.

L’animale, forse in cerca di cibo, si è infatti introdotto all’interno del relais Real Collegio, fino a raggiungere una della stanze. Una volta lì, però, è rimasto bloccato, senza riuscire più a trovare la via d’uscita.

Molto agitato per l’accaduto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco (la vigilanza faunistica era impegnata in altri servizi in quel momento).

I pompieri sono riusciti a recuperare l’animale, lo hanno condotto all’esterno e poi liberato nei boschi.