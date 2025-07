Nolese, poker di annunci: ecco Ferlaino, Delmonte, La Rocca e Freccero

Noli. Quattro colpi per una Nolese che punta in alto. I biancorossi continuano il loro processo di rinnovamento con l’ingaggio di un poker di giocatori da fornire a mister Pietro Saccone.

Partiamo da due giocatori che il tecnico porta con se dalla precedente esperienza sulla panchina del Legino juniores. Si tratta di Nicolò Freccero, portiere classe 2007 che probabilmente farà il secondo, e Pietro La Rocca, centrocampista diciannovenne.

In attacco invece si potrebbe dire che “la Nolese està loca”. Infatti alla corte biancorossa arriva proprio “El Loco” Massimiliano Ferlaino, italo-argentino classe 2003, in passato al Pietra Under 21. L’ultimo colpo, sempre in attacco, riguarda Tommaso Delmonte, attaccante classe 2004 reduce dall’esperienza con la San Filippo Neri.

Il comunicato del club:

“La società del presidente Trozzola dimostra fin da subito di voler alzare l’asticella in vista della prossima stagione. A guidare la carica dei nuovi arrivi è Maxi Ferlaino, attaccante italo-argentino classe 2003, prelevato dal Pietra Ligure. Conosciuto come “El Loco”, è un mancino elettrico, imprevedibile, capace di accendere la manovra offensiva in qualsiasi momento. Sarà lui la nuova freccia nell’arco di mister Saccone, chiamato a guidare un reparto d’attacco che si preannuncia esplosivo. Dallo stesso club arriva anche Tommaso Dalmonte, classe 2004, reduce da una positiva esperienza alla San Filippo Neri. Jolly offensivo di grande duttilità, Dalmonte può ricoprire più ruoli nel reparto avanzato e garantisce corsa, qualità e spirito di sacrificio. A rinforzare la linea mediana e il reparto arretrato arrivano invece due giovani promesse dal Legino: Pietro La Rocca, centrocampista centrale classe 2006, protagonista assoluto con la Juniores d’Eccellenza ligure, con la quale ha conquistato il titolo regionale 2024, e Nicolò Freccero, portiere classe 2007, prospetto di grande interesse per il futuro biancorosso. Con questi innesti la Nolese manda un messaggio forte e chiaro alle avversarie: si fa sul serio. Giovani, ambiziosi, affamati. L’identikit dei nuovi arrivi conferma la linea verde intrapresa dalla società, che punta a costruire un gruppo solido e competitivo senza rinunciare allo spettacolo”.