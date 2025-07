“No inceneritore”: cittadini e associazioni affollano il Consiglio comunale di Cairo

Cairo Montenotte. Decine di cittadini, comuni o espressione di varie associazioni e partiti politici, tra cui il consigliere regionale Jan Casella, tutti accomunati dalla battaglia contro la realizzazione di un termovalorizzatore in Valbormida, erano presenti oggi, 29 luglio, al Consiglio comunale di Cairo Montenotte, durante il quale all’ordine del giorno si è trattato dell’argomento su proposta del gruppo di minoranza “Più Cairo”.

La richiesta di un netto “No” all’inceneritore ha animato il parlamentino, con l’opposizione compatta (anche il gruppo Cairo in Comune schierato con Più Cairo, ndr) che pretende una posizione chiara e contraria da parte dell’Amministrazione guidata dal sindaco Paolo Lambertini.

Un “no” che il primo cittadino non afferma apertamente, seppur sottolinei che “come ho già espresso più volte, con questa situazione ambientale tutt’altro che rosea non si può accettare un altro impianto di tali dimensioni. Nonostante ciò, da amministratore responsabile, voglio capire e partecipare ad un tavolo tecnico insieme alle istituzioni e agli sindaci del territorio”.

Una risposta che ha sollevato contestazioni tra il pubblico e la minoranza: “Non è ammissibile sperare che migliori la situazione ambientale per poi fare di nuovo un passo indietro, la Valbormida si merita di non avere più inquinamento di quanto c’è stato”, ribatte la consigliera Giorgia Ferrari.

“Il sindaco tira in ballo le aziende chimiche che in passato, e alcune ancora oggi, sono potenzialmente pericolose per la salute di tutti – commenta Alberto Poggio – In quei casi però si parla di privati. Questa invece è una decisione politica e pubblica, visto che il bando della Regione prevede l’assenso del Comune ospitante, dire già un no chiaro sarebbe l’unico modo per preservare il territorio“.

Intanto proseguono gli incontri del coordinamento “No Inceneritore”. Dopo Cossetia e Cairo, il 4 agosto sarà la volta di Carcare, con appuntamento alle 20.30 nella sala delle assemblee del centro polifunzionale di via del Collegio.