Laigueglia. Nuovo nido di tartaruga a Laigueglia, a distanza di un anno e a soli 50 metri dal sito dello scorso anno. Una caretta caretta ha scelto questa volta i bagni Aurora per deporre le sue uova.

Il lieto evento è avvenuto nella notte appena trascorsa, testimoniato dal guardiano notturno che, battendo a tappeto le spiagge, ha visto l’esemplare che faceva ritorno in mare.

Ha allertato subito la titolare dello stabilimento, Paola Delucchi, intorno alle 5,30 e lei si è recata in spiaggia poco dopo.

“Siamo scesi subito in spiaggia, – ha affermato ai microfoni di IVG. – Abbiamo individuato il nido, molto grosso, e visto le tracce lasciate dalla tartaruga, sia di entrata che di uscita”.

A Laigueglia un nido di caretta caretta

A quel punto, ha allertato l’associazione Delfini del Ponente Aps, che si occupa di ricerca scientifica e attività di educazione ambientale nel Ponente Ligure: l’area è stata recintata, in attesa dell’arrivo della cosiddetta “gabbia” (attesa già in giornata).

Le uova sono state deposte a circa 19 metri dalla battigia e si stima che siano un centinaio. La schiusa è attesa tra 70 giorni (può variare in base alle temperature), quindi all’incirca intorno a metà settembre.

“Si tratta di un lieto evento, – ha aggiunto la titolare dei bagni Aurora. – È la seconda volta, a poche decine di metri dal nido dello scorso anno. Ormai sembra non essere un caso e si potrebbe valutare la creazione di una sorta di area protetta dedicata alla caretta caretta. Questo aiuterebbe gli studi, la tutela delle tartarughe e potrebbe anche avere risvolti importanti, ovviamente con controlli certosini, in termini turistici”.

La notizia è stata subito comunicata anche all’amministrazione comunale, per la soddisfazione del sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi, che ha dichiarato: “Questo secondo nido in così poco tempo conferma Laigueglia come un vero e proprio habitat naturale per le caretta caretta. È una bella notizia che ci riempie di orgoglio e ci spinge a rafforzare il nostro impegno nella tutela di queste meravigliose creature marine”.

“La nostra amministrazione è al fianco di associazioni come ‘Delfini del Ponente’ e degli operatori balneari in questa missione di conservazione, che valorizza ulteriormente la nostra costa anche sotto il profilo ambientale e turistico. Attendiamo con entusiasmo la schiusa delle uova”, ha concluso il primo cittadino.

Dello stesso avviso anche il consigliere comunale Alessandro Chirivì: “L’amministrazione è in prima linea per tutelare il nido e favorire le attività di educazione ambientale e divulgazione scientifica già da oggi (15 luglio) con una serata in Terrazza Giuliano”.