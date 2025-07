New Bragno, comunicato chiaro e conciso: Di Martino rimane in rosa

Bragno. Chiaro e conciso il comunicato del New Bragno che conferma in rosa il capitano Mirko Di Martino, smentendo le voci che lo avrebbero visto allontanarsi dal club. La nota dei biancoverdi dunque prolunga il matrimonio con l’attaccante autore di 9 reti nella scorsa stagione

La nota della società:

L’ASD New Bragno, insieme al proprio tesserato Mirko Di Martino, comunica che le voci secondo le quali il giocatore stesso sarebbe intenzionato a lasciare il sodalizio sono totalmente infondate. Detto questo il giocatore è confermato Capitano della squadra e, con grande soddisfazione di tutti, sarà alla guida di un gruppo di giocatori giovani di qualità, che credono fermamente nell’importanza di lavorare a fianco di giocatori esperti come Mirko, sotto la guida esperta di Mister Ferraro, per scrivere un’altra pagina del libro della storia del New Bragno.